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Claudiu Năsui pleacă din Parlamentul României. A acceptat funcția de ministru în Moldova

Deputatul USR Claudiu Năsui anunță că a acceptat să preia portofoliul de ministru al Economiei în viitorul Guvern al Republicii Moldova, condus de Vasile Tofan. Năsui spune că va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României pentru a se alătura echipei de la Chișinău.
Claudiu Năsui pleacă din Parlamentul României. A acceptat funcția de ministru în Moldova
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
25 aug. 2026, 11:52, Politic
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„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova”, a transmis Claudiu Năsui, marți, pe Facebook.

Deputatul USR afirmă că a intrat în politică în urmă cu aproape 10 ani pentru a promova principiile liberalismului și susține că a rezonat cu viziunea lui Vasile Tofan, noul premier, pentru Republica Moldova pe care acesta și-ar dori-o „cea mai primitoare țară pentru antreprenori”.

„El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori, le agravează atunci când intervine în economie”, spune Nasui despre Tofan.

Năsui: Bogăția și prosperitatea trebuie mai întâi produse

Năsui susține că statul nu poate rezolva problemele economice și că intervenția acestuia în economie poate, în multe cazuri, să le agraveze.

„Bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt tocmai valorile pieței libere, care au funcționat oriunde au fost aplicate”, afirmă deputatul USR.

Nasui mai precizează că „în politică, este ușor să te faci plăcut, cel puțin atât timp cât te afli la putere și poți alege calea facilă a populismului plătit din banii contribuabililor. Este mult mai greu să spui că lucrurile nu pot continua astfel la nesfârșit, pentru că, în caz contrar, nota de plată va condamna țara la stagnare”.

Deputatul USR spune că premierul Republicii Moldova ar fi putut să își continue cariera profesională, dar a ales să își asume reformele pe care le consideră necesare pentru dezvoltarea țării și pentru parcursul acesteia către Uniunea Europeană.

Renunță la mandatul de deputat din România

„Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, menit să ducă la capăt procesul de liberalizare și privatizare început după căderea comunismului”, a transmis Năsui.

Despre premierul Tofan, Năsui mai precizează că „are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa”.

„Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european”, a conchis Năsui.

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