Trump anunță intenția de a schimba numele unui lac celebru de la granița SUA-Canada: „Oricum nu vom mai face afaceri cu ei”

Mesajul a fost transmis marți pe rețeaua Truth Social. Donald Trump a dezvăluit că noul nume al lacului ar putea fi America. Oricum nu vom mai face afaceri cu ei, a scris Trump referindu-se la războiul comercial cu țara vecină.

„Statele Unite iau în considerare serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America, deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”, a transmis Donald Trump.

Premierul provinciei canadiene Ontario i-a răspuns luni președintelui american Donald Trump, amenințând cu oprirea livrărilor energetice către Statele Unite, dacă tensiunile comerciale dintre cele două țări continuă să se agraveze. Oficialul a declarat că Washingtonul a subestimat Canada și a subliniat că întreaga țară este pregătită pentru un „război economic”.

Război comercial SUA-Canada

Reacția acestuia vine după ce Donald Trump a lansat noi amenințări economice la adresa Canadei.

„Canada a jefuit Statele Unite ale Americii ani de zile. Tarifele lor ridicol de mari asupra fermierilor și produselor noastre agricole au făcut viața imposibilă pentru acești mari patrioți americani și au creat de mult timp un deficit de 60 de miliarde de dolari între țările noastre. La 1 ianuarie 2027, tarifele pentru toate automobilele, camioanele, atât mari, cât și mici, piesele auto și oțelul vor fi majorate la 50%”, a transmis Trump tot pe Truth Social.

Replicile au apărut după eșecul negocierilor comerciale dintre Washington și Ottawa. Sâmbătă, americanii au introdus tarife de 50% pentru sute de produse canadiene, printre care mobilă, materiale plastice și echipamente electrice.

Premierul canadian Mark Carney a anunțat, la rândul său, că Ottawa va răspunde cu tarife asupra unor produse americane în valoare de 20 de miliarde de dolari, începând cu 8 septembrie.

Lista de nume modificate de Trump

În timpul mandatelor sale prezidențiale, Donald Trump a semnat o serie de ordine executive și decizii administrative controversate. El a modificat numele unor instituții federale și repere geografice majore.

Departamentul Apărării a devenit Departamentul de Război, iar Centrul Kennedy pentru Artele Spectacolului a fost redenumit oficial în Centrul Memorial Donald J. Trump și John F. Kennedy. De asemenea, a anunțat crearea „clasei Trump” de nave de război printr-o derogare de la standardele Marinei SUA.

Recent, Aeroportul Internațional din Palm Beach, Florida, și bulevardul Southern Boulevard din apropierea reședinței Mar-a-Lago au fost redenumite după numele său.

În ceea ce privește geografia, el a schimbat numele Golfului Mexic în Golful Americii, iar Muntele Denali, cel mai înalt vârf din America de Nord ,a fost redenumit Muntele McKinley.