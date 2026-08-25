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Bloomberg: Andy Burnham intenționează să meargă în SUA în septembrie pentru a-l convinge pe Trump să răspundă nevoilor Ucrainei

Premierul britanic Andy Burnham a afirmat că intenționează să meargă în SUA în luna septembrie pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump să permită accesul Ucrainei la o parte din stocurile sale Patriot înainte de începerea sezonului rece.
Bloomberg: Andy Burnham intenționează să meargă în SUA în septembrie pentru a-l convinge pe Trump să răspundă nevoilor Ucrainei
Premierul britanic Andy Burnham și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
25 aug. 2026, 11:10, Știri externe
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Premierul Marii Britanii, Andy Burnham, a afirmat, într-un interviu pentru Bloomberg, că intenționează să efectueze o vizită în SUA, în luna septembrie, alături de alți europeni, pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump să permită accesul Ucrainei la o parte din stocurile sale Patriot.

„Aștept cu nerăbdare să merg la New York în septembrie”, a declarat Burnham pentru Bloomberg, referindu-se la viitoarea reuniune a Adunării Generale a ONU de la New York.

„Nu am confirmat încă pe deplin detaliile, dar este probabil să merg, mai ales după discuția de astăzi. Plecând astăzi, am o idee destul de clară despre ce trebuie să fac în următoarele câteva săptămâni”, a adăugat premierul britanic.

Prima deplasare externă a lui Burnham, după ce a devenit premier al Marii Britanii, a fost în Kiev, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Potrivit Bloomberg, el a declarat că a plecat simțindu-se „cu adevărat optimist” că dificultățile actuale ale Ucrainei în fața atacurilor rusești, cauzate de stocul redus de rachete de interceptare, sunt „rezolvabile”.

Rachetele interceptoare Patriot sunt necesare pentru contracararea atacurilor rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adresat apeluri repetate țărilor europene și Statelor Unite să ajute Ucraina să obțină rachete interceptoare Patriot și să-și refacă stocurile la timp pentru sezonul rece. Se așteaptă ca Rusia să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice în timpul iernii.

Pe de altă parte, la summitul NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump a anunțat că va permite Ucrainei să producă rachete Patriot. 

„Îi vom da o licență pentru a produce Patriots. În acest fel, el nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient. Fă-le tu însuți”, a spus Trump la momentul respectiv.

La sfârșitul lunii iulie, însă, Trump și-a schimbat poziția, spunându-le reporterilor că nu a acceptat, de fapt, cererea Ucrainei de a construi rachete Patriot.

„Discutăm despre asta, dar este o chestiune dificilă să oferi acest tip de tehnologie”, a declarat el la momentul respectiv.

Rachetele interceptoare sunt cele mai puternice arme pentru doborârea rachetelor de croazieră și balistice rusești.

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