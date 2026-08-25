De 9 ori mai valoroasă. Mașină furată acum 33 de ani, găsită întâmplător de poliție

Vehiculul a dispărut din San Mateo în 1993. Timp de 33 de ani, nimeni nu a mai știut nimic despre soarta lui, potrivit Blic.

Mașina a fost găsită aproape întâmplător, în timpul unei verificări de rutină a numărului de identificare al vehiculului. Polițiștii din Auburn au observat neconcordanțe în date. O verificare mai amănunțită a înregistrărilor vechi a arătat că era vorba despre o mașină declarată furată.

Chevrolet-ul a fost găsit la aproximativ 240 de kilometri de locul de unde dispăruse. Poliția l-a contactat pe proprietarul inițial și i-a înapoiat mașina. Conform fotografiilor publicate, aceasta se află într-o stare foarte bună.

Locul în care s-a aflat mașina în ultimii 33 de ani rămâne un mister. Autoritățile nu au dezvăluit unde a fost Chevrolet-ul și câți proprietari a avut. De asemenea, nu se știe dacă persoana care îl deținea știa că este o mașină furată. Până în prezent, nu s-a f[cut nicio arestare și nu se știe dacă vor fi formulate acuzații.

A pierdut-o acum 33 de ani. Când și-a recuperat mașina, aceasta valora de aproape 9 ori mai mult

Chevelle-ul negru cu dungi albe de curse a fost astfel returnat bărbatului de la care fusese furat. Au trecut mai bine de trei decenii de la furtul din 1993.

Pe lângă faptul că și-a recuperat mașina, proprietarul a văzut și cum valoarea acesteia a crescut semnificativ în acest timp. Un Chevrolet Chevelle SS din 1971 este acum foarte căutat de colecționarii de mașini.

La momentul furtului, modele similare de pe piața second-hand valorau aproximativ 9.000 de dolari. Astăzi, valoarea medie de piață a unui Chevelle SS din 1971 bine conservat este estimată la aproximativ 80.000 de dolari.

Exemplarele de cea mai bună calitate pot atinge sume mult mai mari la licitații.