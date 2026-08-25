Prima pagină » Știri externe » De 9 ori mai valoroasă. Mașină furată acum 33 de ani, găsită întâmplător de poliție

De 9 ori mai valoroasă. Mașină furată acum 33 de ani, găsită întâmplător de poliție

33 de ani a durat misterul. Un bărbat din California și-a recuperat, în sfârșit, mașina furată și a rămas uimit când a aflat cât valorează acum.
De 9 ori mai valoroasă. Mașină furată acum 33 de ani, găsită întâmplător de poliție
Andreea Tobias
25 aug. 2026, 11:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vehiculul a dispărut din San Mateo în 1993. Timp de 33 de ani, nimeni nu a mai știut nimic despre soarta lui, potrivit Blic.

Mașina a fost găsită aproape întâmplător, în timpul unei verificări de rutină a numărului de identificare al vehiculului. Polițiștii din Auburn au observat neconcordanțe în date. O verificare mai amănunțită a înregistrărilor vechi a arătat că era vorba despre o mașină declarată furată.

Chevrolet-ul a fost găsit la aproximativ 240 de kilometri de locul de unde dispăruse. Poliția l-a contactat pe proprietarul inițial și i-a înapoiat mașina. Conform fotografiilor publicate, aceasta se află într-o stare foarte bună.

Locul în care s-a aflat mașina în ultimii 33 de ani rămâne un mister. Autoritățile nu au dezvăluit unde a fost Chevrolet-ul și câți proprietari a avut. De asemenea, nu se știe dacă persoana care îl deținea știa că este o mașină furată. Până în prezent, nu s-a f[cut nicio arestare și nu se știe dacă vor fi formulate acuzații.

A pierdut-o acum 33 de ani. Când și-a recuperat mașina, aceasta valora de aproape 9 ori mai mult

Chevelle-ul negru cu dungi albe de curse a fost astfel returnat bărbatului de la care fusese furat. Au trecut mai bine de trei decenii de la furtul din 1993.

Pe lângă faptul că și-a recuperat mașina, proprietarul a văzut și cum valoarea acesteia a crescut semnificativ în acest timp. Un Chevrolet Chevelle SS din 1971 este acum foarte căutat de colecționarii de mașini.

La momentul furtului, modele similare de pe piața second-hand valorau aproximativ 9.000 de dolari. Astăzi, valoarea medie de piață a unui Chevelle SS din 1971 bine conservat este estimată la aproximativ 80.000 de dolari.

Exemplarele de cea mai bună calitate pot atinge sume mult mai mari la licitații.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia