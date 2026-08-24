Un important lider canadian îi răspunde lui Trump: Voi opri livrările de energie și minerale rare

Doug Ford, premierul din Ontario a declarat luni că statul canadian este pregătit să suporte consecințele economice ale unui conflict comercial cu Statele Unite și că Ottawa nu intenționează să cedeze în fața presiunilor Washingtonului.

Trump, amenințat de liderii canadieni

Liderul canadian a transmis că „totul este pe masă” în cazul în care disputa escaladează, într-un interviu acordat Associated Press.

Printre măsurile enunțate de Ford se numără oprirea exporturilor de electricitate și a livrărilor de minerale critice către Statele Unite.

Canada ar putea utiliza și petrolul și potasa drept instrumente de presiune în disputa comercială, mai spune premierul regional.

„Le voi tăia aprovizionarea. Nu vor scoate niciun grăunte de nisip din Ontario. Ce-ar face fără nichelul de înaltă puritate pe care îl livrăm în SUA? Alimentăm cu energie 1,5 milioane de locuințe și afaceri. Toate opțiunile sunt pe masă. Voi face tot ce e nevoie”, a declarat Ford.

„Reagan ar fi dezgustat de președintele Trump”

Premierul Ontario a remarcat că Trump are un portret al lui Reagan în Biroul Oval și a făcut o comparație între politicile economice ale celor doi președinți și republicani.

Acesta a lansat un atac dur asupra actualului președinte, pentru că a „a declarat război, celui mai apropiat prieten și aliat al său

„Dacă ar ști ce se întâmplă, probabil că ar vomita pe el din poză; s-ar răsuci în mormânt chiar acum. Poate ar trebui să ia acea fotografie de pe perete și să o mute în altă parte. Pentru că, în acest moment, Ronald Reagan ar fi dezgustat de președintele Trump”, a spus Ford.

Escaladarea disputei comerciale dintre Washington și Ottawa

Reacția acestuia vine după ce Donald Trump a lansat noi amenințări economice la adresa Canadei.

„Canada a jefuit Statele Unite ale Americii ani de zile. Tarifele lor ridicol de mari asupra fermierilor și produselor noastre agricole au făcut viața imposibilă pentru acești mari patrioți americani și au creat de mult timp un deficit de 60 de miliarde de dolari între țările noastre. La 1 ianuarie 2027, tarifele pentru toate automobilele, camioanele, atât mari, cât și mici, piesele auto și oțelul vor fi majorate la 50%”, a notat Trump pe Truth Social.

Anunțul vine după eșecul negocierilor comerciale dintre Washington și Ottawa. Statele Unite au introdus sâmbătă tarife de 50% pentru sute de produse canadiene, printre care mobilă, materiale plastice și echipamente electrice.

Premierul canadian Mark Carney a anunțat, la rândul său, că Ottawa va răspunde cu tarife asupra unor produse americane în valoare de 20 de miliarde de dolari, începând cu 8 septembrie.