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Poarta Brandenburg, „apărată” de o plasă anti-dronă. Mesajul transmis Europei din centrul Berlinului

O plasă de protecție împotriva dronelor a fost instalată luni în centrul Berlinului, pentru a atrage atenția asupra vulnerabilității ucrainenilor în fața atacurilor aeriene și pentru a cere Germaniei și Europei mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei.
Poarta Brandenburg, „apărată” de o plasă anti-dronă. Mesajul transmis Europei din centrul Berlinului
Iulian Moşneagu
24 aug. 2026, 18:40, Știri externe
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Plasa a fost montată de organizația ucraineană Vitsche, cu sediul la Berlin, împreună cu consorțiul germano-ucrainean din industria de apărare New Age Defense (NAD), scrie The Kyiv Independent.

Acțiunea face parte dintr-o serie de evenimente organizate cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la independența Ucrainei față de Uniunea Sovietică.

Mesaj pentru Germania și Europa

Scopul evenimentului este de a „atrage atenția asupra experienței trăite de ucraineni în timpul războiului declanșat de Rusia și de a evidenția legătura dintre protejarea civililor ucraineni și securitatea mai largă a Europei”, a transmis Vitsche într-un comunicat.

Plasa anti-dronă a fost amplasată în Pariser Platz, în apropierea Porții Brandenburg și la câțiva pași de Parlamentul german.

Vitsche și NAD au lansat un apel comun pentru „protejarea cerului Ucrainei” și au cerut livrarea unui număr mai mare de drone și rachete de interceptare.

„Fiecare rachetă sau dronă interceptată înseamnă o viață salvată”, a declarat Kateryna Mykhalko, director general al NAD.

Ea a precizat că experiența acumulată de Ucraina în folosirea tehnologiilor de interceptare contribuie la dezvoltarea unor noi soluții de apărare.

„Aceste experiențe sunt de neprețuit pentru securitatea întregii Europe”, a spus Mykhalko.

Alte cereri formulate la Berlin

Cele două organizații cer, de asemenea, Germaniei să dezvolte mai multe proiecte comune cu Ucraina în industria de apărare. În același timp, solicită UE și NATO să folosească experiența acumulată de Ucraina în război în propriile strategii de securitate.

Vitsche și NAD susțin că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO este „esențială pentru un viitor european sigur”.

Printre celelalte cereri se numără sprijinirea revenirii în Ucraina a copiilor duși în Rusia, folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția țării și închiderea centrului cultural Casa Rusă din Berlin.

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