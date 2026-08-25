Nouă ofensivă a administrației Trump împotriva imigrației: vizele unor solicitanți de azil, în pericol

Măsura se referă în principal la titularii vizelor de tip B1 și B2, acordate pentru călătorii de afaceri, respectiv pentru turism și alte șederi temporare.

Potrivit informațiilor citate de The New York Times, Departamentul de Stat intenționează să retragă vizele persoanelor despre care consideră că au intrat în Statele Unite declarând o ședere temporară, pentru ca ulterior să depună cereri de azil.

Procesul de verificare a început deja, iar eventualele revocări ar urma să fie făcute treptat. Numărul total al persoanelor afectate ar putea ajunge la aproximativ 200.000, incluzând titulari de vize și solicitanți de azil.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a transmis că administrația consideră viza „un privilegiu, nu un drept” și susține că obținerea unei vize cu intenția de a cere ulterior azil poate constitui un motiv pentru anularea acesteia.

Departamentul de Stat colaborează în acest demers cu Departamentul pentru Securitate Internă.

Politica de imigrație, înăsprită pe mai multe fronturi

Noua măsură se înscrie în ofensiva mai largă a administrației Trump pentru limitarea imigrației și a șederilor pe termen lung în Statele Unite.

Autoritățile americane au suspendat anterior procesarea și soluționarea unor cereri de azil, însă o instanță federală a stabilit că administrația trebuie să continue analizarea acestora.

În paralel, politica de vize se confruntă și cu obstacole în justiție. Un judecător federal din New York a blocat recent încercarea administrației de a opri eliberarea vizelor pentru solicitanți din 75 de țări, apreciind că argumentele invocate de Departamentul de Stat nu aveau o bază juridică suficientă.

Interviurile pentru vize, reprogramate la nivel global

Departamentul de Stat a mai cerut ambasadelor și consulatelor americane să reprogrameze interviurile pentru vize până când personalul consular finalizează noi sesiuni de instruire.

Acestea vizează aplicarea mai strictă a criteriului privind riscul ca un solicitant să devină dependent de ajutoare publice în Statele Unite. Pentru numeroase misiuni diplomatice, instruirea este programată în cursul acestei săptămâni.

Autoritățile americane nu au precizat când vor fi stabilite noile date ale interviurilor.

Pentru cetățenii români, schimbările merită urmărite în special în cazul vizelor americane de lungă ședere sau al solicitărilor de imigrare. Noua campanie anunțată de Washington vizează însă, în mod specific, persoanele care au intrat în SUA cu vize temporare și au cerut ulterior azil.