Dezastru în sudul Franței: o tornadă a măturat mai multe localități și a provocat pagube majore

Fenomenul s-a produs în jurul orei locale 17:20, într-un moment în care mai multe zone din sud-vestul Franței se aflau sub avertizare portocalie de furtuni, relatează publicația Le Monde.

Potrivit celui mai recent bilanț transmis de autoritățile locale, 41 de persoane au fost rănite, dintre care 15 au necesitat spitalizare. Aproximativ 300 de locuințe au fost avariate.

Printre victime se află și o femeie însărcinată, surprinsă de prăbușirea unui zid al casei sale. Ea a fost scoasă dintre dărâmături și transportată la spital. Autoritățile nu au oferit informații privind starea fătului.

Imaginile realizate după trecerea tornadei arată numeroase clădiri cu acoperișurile smulse, copaci doborâți și locuințe grav afectate.

Peste 120 de pompieri, mobilizați în zonă

Autoritățile franceze au desfășurat peste 120 de pompieri, iar echipe suplimentare din departamentele vecine urmau să sosească pentru operațiunile de intervenție și securizare.

Două centre de cazare temporară au fost deschise pentru persoanele care nu se mai pot întoarce în locuințe, unul în Pomas și altul în Limoux.

Jandarmeria a anunțat patrule pe durata nopții, atât pentru securizarea zonelor afectate, cât și pentru prevenirea furturilor din casele rămase fără acoperișuri sau cu pereții distruși.

Mii de gospodării au rămas fără electricitate

Furtunile severe au afectat și infrastructura din regiune. Mai multe drumuri departamentale au fost închise după căderea copacilor, pentru a permite intervenția echipelor de urgență.

La ora 19:30, aproximativ 2.800 de gospodării din mai multe localități erau fără energie electrică. Operatorul Enedis a mobilizat echipe pentru remedierea avariilor.

În Narbonne, alte imagini distribuite online au surprins străzi inundate după precipitațiile abundente.

Rafale de până la 117 km/h

Météo-France avertizase asupra riscului unor furtuni violente în mai multe departamente. În intervalul 16:00-18:00, la Castelnaudary au fost înregistrați peste 30 de litri de precipitații pe metrul pătrat într-o singură oră.

La Arquettes-en-Val, rafalele de vânt au ajuns la 117 km/h, iar la Lézignan-Corbières au fost măsurate viteze de 106 km/h.

Vremea extremă a afectat și Turul Spaniei. Etapa a treia, care pornise din Gruissan, în Aude, a fost oprită definitiv după o furtună puternică de grindină, care i-a obligat pe cicliști să se adăpostească înainte de sosire.