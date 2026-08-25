Prima pagină » Știri externe » Decret semnat de Putin după atacurile Ucrainei: depozite, rafinării și obiective logistice pot ajunge sub controlul statului

Decret semnat de Putin după atacurile Ucrainei: depozite, rafinării și obiective logistice pot ajunge sub controlul statului

Președintele rus Vladimir Putin a emis un decret care permite statului să preia temporar controlul asupra unor obiective de infrastructură considerate esențiale dacă proprietarii nu le protejează suficient împotriva atacurilor cu drone și altor amenințări.
Decret semnat de Putin după atacurile Ucrainei: depozite, rafinării și obiective logistice pot ajunge sub controlul statului
Atac asupra unui centru logistic Wildberries în Rusia Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
25 aug. 2026, 09:01, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Măsura vine într-un moment în care Ucraina își intensifică loviturile asupra unor ținte economice și logistice din Rusia, relatează publicația The Independent.

Statul poate prelua active fizice și financiare

Noile prerogative vizează facilități din sectoarele energetic, industrial, comunicații, transport și logistică, precum și alte obiective considerate importante pentru securitatea și stabilitatea economică a Rusiei.

Potrivit decretului, administrația rusă poate interveni dacă entitățile care gestionează astfel de obiective sunt considerate incapabile să le protejeze sau dacă reacționează prea lent pentru repararea pagubelor provocate de atacuri.

Statul ar putea prelua temporar administrarea activelor fizice și financiare și inclusiv drepturile asociate proprietății acestora. Vicepremierul Denis Manturov a susținut însă că măsura nu trebuie interpretată drept un pas către o naționalizare extinsă și că nu ar urma să fie aplicată la scară largă.

Depozitele marilor retaileri ruși, printre țintele Ucrainei

Decizia Kremlinului vine după extinderea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii din interiorul Rusiei. Pe lângă rafinării și instalații energetice, Kievul a început să lovească și centre logistice aparținând marilor companii de comerț online.

Patru centre ale retailerului Ozon au fost vizate într-un nou val de atacuri, numărul facilităților companiei lovite în numai trei zile ajungând la șase. Un centru logistic din Mahacikala, Daghestan, a luat foc, iar compania a anunțat existența unor răniți. Un alt incendiu s-a produs la o facilitate din apropierea orașului Krasnodar.

Anterior, atacurile s-au concentrat și asupra infrastructurii Wildberries. Autoritățile ucrainene susțin că anumite centre logistice comerciale sprijină, direct sau indirect, forțele armate ruse.

Presiune tot mai mare asupra infrastructurii ruse

Loviturile cu drone au continuat și asupra sectorului petrolier. Rafinăria Afipski, din regiunea Krasnodar, a fost cuprinsă de incendiu după un atac, iar autoritățile locale au anunțat doi morți și doi răniți în urma căderii unor fragmente de drone.

Noua măsură ilustrează presiunea tot mai mare exercitată de atacurile la distanță asupra economiei și infrastructurii ruse. Evoluția este relevantă și prin prisma extinderii războiului dronelor asupra infrastructurii energetice, logistice și de transport din regiune.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia