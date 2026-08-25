Un parc tematic inspirat de benzile desenate japoneze va fi construit lângă Paris. Macron, cunoscut fan al manga

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat mișcarea ca fiind de o amploare nemaiîntâlnită „de la Disneyland Paris”. El a adăugat că „știți interesul meu pentru manga”, conform BBC.

Construcția va dura ani de zile

Cele trei parcuri se vor deschide în etape, iar construcția se așteaptă să dureze ani de zile. Nu a fost încă transmisă o dată de deschidere a parcurilor.

Proiectul a primit undă verde în timpul unei vizite de stat de două zile în Franța a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

În valoare de 6 miliarde de euro, acordul a rezultat dintr-o discuție anterioară între Macron și bin Salman. Aceștia au vorbit despre pasiunea lor comună pentru benzile desenate japoneze, „în special Dragon Ball Z”, au declarat luni consilierii președintelui.

Emmanuel Macron, fan al benzilor desenate japoneze

Macron este cunoscut ca un fan al manga. La începutul acestui an, a încheiat o conferință de presă cu prim-ministrul japonez Sanae Takaichi făcând un gest cu mâna din seria Dragon Ball, potrivit sursei.

Conform rapoartelor locale, parcurile tematice ar putea fi construite pe locul fostului parc Mirapolis din Val-d’Oise, care s-a închis acum 35 de ani.

Acest acord semnalează și legături mai strânse între Franța și Arabia Saudită. Liderii celor două țări sunt așteptați să semneze mai multe acorduri privind sănătatea, transporturile și energia în timpul vizitei lui bin Salman, care va include discuții despre conflictul dintre SUA și Iran.

Potrivit președintelui francez, în fața provocărilor din Orientul Mijlociu, „Franța și Arabia Saudită au lucrat întotdeauna împreună pentru a promova pacea și stabilitatea”.