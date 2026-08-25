NASA pregătește lansarea unui nou „ochi” asupra Universului. O misiune pentru pentru marile întrebări fără răspuns

Liderii misiunii de la NASA, echipa Telescopului Spațial Roman și SpaceX s-au întâlnit la Centrul Spațial Kennedy din Florida pentru o evaluare a pregătirii pentru zbor.

În cadrul acestei evaluări oficiale, echipele au analizat starea telescopului, a rachetei, a bazei de lansare și a misiunii în ansamblu, pentru a stabili dacă pregătirile pot intra în etapa finală.

Telescopul Roman, autorizat pentru pregătirile finale de lansare

După evaluare, managerii misiunii au certificat că Roman este pregătit să continue lucrările rămase înainte de lansare, potrivit ScienceDaily.

NASA și SpaceX vizează lansarea nu mai devreme de ora 7:26 a.m. EDT, duminică, 30 august. Telescopul urmează să fie transportat în spațiu cu ajutorul unei rachete SpaceX Falcon Heavy, de la Complexul de Lansare 39A al Centrului Spațial Kennedy.

Falcon Heavy este una dintre cele mai puternice rachete spațiale ale SpaceX. Aceasta folosește trei propulsoare conectate pentru a furniza forța necesară transportării în spațiu a unor vehicule spațiale de mari dimensiuni.

Pregătirile pentru lansarea lui Roman cu Falcon Heavy

În zilele următoare, echipele vor transporta observatorul Roman în hangarul SpaceX de la platforma 39A. Telescopul este deja închis în interiorul carenajului protector al Falcon Heavy, învelișul care înconjoară un vehicul spațial în timpul lansării și îl protejează de forțele aerodinamice și de atmosferă.

Tehnicienii vor conecta apoi observatorul încapsulat la rachetă. După finalizarea acestor pregătiri, Falcon Heavy și Roman vor fi transportate la platforma de lansare pentru ultimele etape înainte de decolare.

Un nou telescop construit pentru a explora Universul

Roman este cel mai nou telescop spațial al NASA și este conceput pentru a le oferi astronomilor o perspectivă mult mai largă asupra cosmosului. Observațiile sale sunt așteptate să îi ajute pe cercetători să investigheze unele dintre cele mai mari întrebări fără răspuns din astronomie.

Oamenii de știință vor folosi Roman pentru a studia modul în care a evoluat Universul, pentru a analiza ce provoacă expansiunea acestuia și pentru a investiga planetele care orbitează stele aflate dincolo de Sistemul nostru Solar, cunoscute drept exoplanete.

Prin observarea unor regiuni vaste ale cerului, Roman este așteptat să le ofere cercetătorilor o nouă metodă puternică de a studia istoria și structura Universului, contribuind în același timp la extinderea înțelegerii sistemelor planetare îndepărtate.