Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu: STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate

Ciprian Ciucu: STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, marți, că STB a depus o nouă cerere de insolvență, după ce prima solicitare a fost respinsă de către Tribunalul București la jumătatea acestei luni. „Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București”, a spus Ciucu.
Ciprian Ciucu: STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate
Diana Nunuț
25 aug. 2026, 13:56, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că Societatea de Transport București (STB) a depus o nouă cerere de insolvență, după ce prima solicitare de acest tip a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti.

„STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București. Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a scris Ciucu în postarea sa.

Tribunalul București a respins prima solicitare formulată de STB de intrare în insolvență

Anunțul primarului general al Capitalei vine după ce în data de 18 august, Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare.

„Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă”, a spus Ciucu la momentul respectiv.

Traseul dosarului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut, pe 20 iulie, Consiliului de Administrație, conducerii executive a STB și Consiliului General al Municipiului București să ia rapid o decizie privind intrarea în insolvență a companiei, avertizând că acumularea unor noi penalități ar putea pune în pericol atât compania, cât și finanțele întregii Capitale. Potrivit edilului-șef, operatorul de transport public se află într-un „faliment nedeclarat” încă din anul 2020, iar intrarea oficială în insolvență ar proteja transportul public și salariile șoferilor și vatmanilor.

Pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului general  Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București. Proiectul a primit 39 de voturi „pentru”, în timp ce șapte consilieri generali s-au abținut.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia