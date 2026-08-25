Ciprian Ciucu: STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că Societatea de Transport București (STB) a depus o nouă cerere de insolvență, după ce prima solicitare de acest tip a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti.

„STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București. Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a scris Ciucu în postarea sa.

Tribunalul București a respins prima solicitare formulată de STB de intrare în insolvență

Anunțul primarului general al Capitalei vine după ce în data de 18 august, Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare.

„Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă”, a spus Ciucu la momentul respectiv.

Traseul dosarului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut, pe 20 iulie, Consiliului de Administrație, conducerii executive a STB și Consiliului General al Municipiului București să ia rapid o decizie privind intrarea în insolvență a companiei, avertizând că acumularea unor noi penalități ar putea pune în pericol atât compania, cât și finanțele întregii Capitale. Potrivit edilului-șef, operatorul de transport public se află într-un „faliment nedeclarat” încă din anul 2020, iar intrarea oficială în insolvență ar proteja transportul public și salariile șoferilor și vatmanilor.

Pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București. Proiectul a primit 39 de voturi „pentru”, în timp ce șapte consilieri generali s-au abținut.