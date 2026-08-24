Ciucu, atac dur la foștii șefi din PNL București: „Fețe triste când am câștigat alegerile”

„Îmi regăsesc încrederea în capacitatea de reîmprospătare a PNL București”, a transmis Ciprian Ciucu, luni seară, după prima ședință a Biroului Politic București în noua formulă.

Primarul general susține că, în ultimii ani, situația din organizația liberală din Capitală „nu a fost tocmai în regulă”, însă spune că a preferat să nu deschidă public conflictul înaintea alegerilor.

„Nu le-am adus în față, am preferat să îmi fac pașii în ordinea lor corectă: întâi să câștig alegerile și apoi să contribui la primenirea atât de mult cerută de dumneavoastră”, a scris Ciucu.

Ciucu: „M-am făcut că nu văd jocul de glezne din campania trecută”

Edilul Capitalei face referire directă la tensiunile interne din PNL București din timpul campaniei pentru alegerile locale parțiale din decembrie 2025.

„M-am făcut că nu văd jocul de glezne din campania trecută și nici fețele triste ale unora dintre fostele conduceri ale filialelor PNL atunci când, în decembrie 2025, am câștigat alegerile în București”, afirmă Ciprian Ciucu.

Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei din decembrie 2025 cu 211.562 de voturi, reprezentând 36,16% din voturile valabil exprimate.

El susține că membrii de la baza organizațiilor din sectoarele 2, 3 și 4 i-au transmis în schimb „adevărul” și „au avut răbdare”.

Noi conduceri la patru organizații PNL din București

Mesajul lui Ciucu vine la câteva zile după schimbarea conducerilor PNL din patru sectoare ale Capitalei.

Biroul Politic Național al PNL a validat, pe 21 august, în unanimitate, patru președinți interimari: Sanda Nicola la Sectorul 2, Dragoș Pîslaru la Sectorul 3, Oana Gheorghiu la Sectorul 4 și Andrei Badiu la Sectorul 5.

Aceștia i-au înlocuit pe Monica Anisie la Sectorul 2, Andrei Baciu la Sectorul 3, Ionuț Stroe la Sectorul 4 și Dan Meran la Sectorul 5.

Ciucu spune că noii lideri au fost bine primiți de membrii organizațiilor locale.

„Aceiași colegi și colege din filialele PNL ale sectoarelor 2, 3, 4 și 5 i-au primit cu brațele deschise pe noii președinți interimari, Sanda Nicola, Dragoș Pîslaru, Oana Gheorghiu și Andrei Badiu”, afirmă primarul general.

Cele două obiective anunțate pentru PNL București

Potrivit lui Ciucu, noua echipă și-a stabilit două direcții pentru „recredibilizarea” și întărirea organizațiilor PNL din Capitală.

Prima este reactivarea vechilor membri despre care Ciucu afirmă că au fost marginalizați de fostele conduceri, iar cea de-a doua este deschiderea filialelor către membri noi, cu accent inclusiv pe atragerea tinerilor.

„Lucrurile trebuie făcute cu echilibru, la timpul lor. Mai e mult până departe, iar acum munca reîncepe pentru a vă demonstra că merităm încrederea dumneavoastră”, a transmis Ciucu.

Primarul general spune că luni seară a avut loc primul Birou Politic pe București în noua formulă, pe care îl descrie drept „așezat, liniștit, clar, dar și entuziast și plin de speranță”.

„Înainte de toate, analiza, reconstrucția, munca și tot ceea ce ține de noi pentru a recâștiga încrederea bucureștenilor”, a mai transmis Ciucu.

Mesajul se încheie cu anunțul că organizația liberală din Capitală va încerca să atragă oameni din afara actualei structuri de partid: „Împreună, în această seară, am declarat PNL București o organizație deschisă! Veniți alături de noi!”.