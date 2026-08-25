Un val de zeci de mii de imigranți ar putea ajunge în Italia. De unde vin oamenii

Un val de zeci de mii de imigranți ar putea da mari bătăi de cap autorităților italiene. Practic, Italia s-ar putea umple de imigranți dacă țările europene aplică o prevedere UE intrată în vigoare în această vară. Imigranții se află acum în centrul și din nordul Europei.
Mai multe țări europene au anunțat că intenționează să „aplice regulile prevăzute” de noul Pact UE privind azilul și migrația.
După Germania, Elveția și Austria, Finlanda și Suedia au confirmat și ele că ar putea transfera imigranții în Italia.