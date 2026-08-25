Un val de zeci de mii de imigranți ar putea ajunge în Italia. De unde vin oamenii

Un val de zeci de mii de imigranți ar putea ajunge în curând în Italia. Este vorba despre asiatici și africani aflați în prezent în centrul și în nordul Europei. Ei ar putea fi trimiși în Italia din diferite țări europene în baza noului Pact UE privind azilul și migrația.