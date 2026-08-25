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Nicu Ștefănuță cere Guvernului Ungariei soluții pentru finanțarea proiectelor culturale ale maghiarilor din Transilvania

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Guvernului Ungariei soluții pentru continuarea finanțării proiectelor culturale ale maghiarilor din Transilvania.
Nicu Ștefănuță cere Guvernului Ungariei soluții pentru finanțarea proiectelor culturale ale maghiarilor din Transilvania
Maria Nițu
25 aug. 2026, 13:20, Politic
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Vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul Nicu Ștefănuță, îi cere Guvernului Ungariei să găsească soluții pentru continuarea finanțării proiectelor culturale, educaționale și comunitare destinate maghiarilor din Transilvania.

Nicu Ștefănuță anunță că i-a solicitat premierului Ungariei, Magyar Péter, și ministrului Culturii, Tarr Zoltán, o întâlnire la Budapesta pentru a discuta situația mai multor proiecte și organizații culturale din Transilvania.

Europarlamentarul declară în ultima perioadă, unele organizații culturale se confruntă cu întârzieri și incertitudini în ceea ce privește finanțarea.

În anumite cazuri, evenimentele au fost amânate sau suspendate, iar organizatorii au fost nevoiți să caute rapid alte surse de bani pentru a putea continua proiectele.

„Oamenii care organizează festivaluri, tabere pentru copii și tineri, evenimente culturale și activități comunitare nu fac politică atunci când își păstrează tradițiile și construiesc viața comunității. Aceste organizații trebuie judecate după ceea ce fac pentru oameni și pentru comunitățile lor, nu după opțiunea politică a participanților sau beneficiarilor”, transmite Nicu Ștefănuță.

Acesta precizează că „în multe localități, un festival, o tabără sau un eveniment cultural înseamnă mult mai mult decât o singură zi de program. Înseamnă copii și tineri care se întâlnesc, tradiții care se transmit și comunități care rămân unite”.

Potrivit europarlamentarului, România și Ungaria trebuie să asigure mecanisme de finanțare transparente, predictibile și accesibile organizațiilor eligibile.

El spune că va solicita și sprijinul autorităților române, inclusiv al Ministerului Culturii, pentru a găși soluțiile potrivite care să permită continuarea proiectelor.

Nicu Ștefănuță propune o întâlnire la Budapesta

În scrisoarea adresată premierului Magyar Péter și ministrului Tarr Zoltán, europarlamentarul propune o întâlnire la Budapesta pentru a discuta față în față despre proiectele aflate în așteptare sau ale căror finanțări au fost suspendate

„Sunt pregătit să vin la Budapesta pentru a discuta direct despre aceste proiecte și pentru a susține continuarea lor”, afirmă Nicu Ștefănuță.

Acesta spune că susține „schimbarea politică în Ungaria. Dar schimbarea politică trebuie să însemne mai multă cultură și sprijin pentru comunitatea maghiară din afara Ungariei”.

„Sunt europarlamentar român din Transilvania și reprezint în Parlamentul European comunitățile din România, inclusiv comunitatea maghiară. Este responsabilitatea mea să reprezint interesele tuturor acestor comunități și să apăr dreptul lor de a-și păstra cultura, tradițiile și identitatea.”, spune el.

Europarlamentarul susține că proiectele dedicate culturii maghiare ajută la păstrarea patrimoniului Transilvaniei. „Nu putem construi Europa de mâine renunțând la identitățile și tradițiile care au format comunitățile europene. Cultura maghiară din Transilvania este parte din patrimoniul acestei regiuni și trebuie să aibă viitor”, spune el.

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