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Cine îi va lua locul lui Claudiu Năsui în Parlamentul României. Primul pe lista supleanților USR București

Claudiu Năsui a anunțat marți, 25 august, că a acceptat propunerea premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării la Chișinău. Fostul ministru român al Economiei a precizat că mutarea presupune renunțarea la mandatul său de deputat în Parlamentul României.
Cine îi va lua locul lui Claudiu Năsui în Parlamentul României. Primul pe lista supleanților USR București
Gabriel Negreanu
25 aug. 2026, 12:53, Politic
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Odată ce mandatul lui Năsui va deveni oficial vacant, locul său din Camera Deputaților ar urma să fie ocupat de Mihai-Alexandru Badea, primul candidat neales de pe lista USR București la scrutinul parlamentar din 2024.

Mihai-Alexandru Badea, avocat și fost deputat USR, este primul pe lista supleanților formațiunii pentru Camera Deputaților în București și ar urma să preia mandatul lui Claudiu Năsui, după ce acesta a anunțat că renunță la funcția de parlamentar pentru a deveni ministru în Guvernul Republicii Moldova. Numirea lui Badea nu este însă automată, mandatul urmând să fie validat de Camera Deputaților după îndeplinirea procedurilor legale.

Dacă Mihai-Alexandru Badea nu ar putea prelua mandatul sau nu ar mai îndeplini condițiile prevăzute de lege, următorul supleant de pe lista USR București este Denisa Elena Neagu.

La alegerile din decembrie 2024, lista USR pentru Camera Deputaților în Capitală a fost deschisă de Claudiu Năsui, urmat de Cristina Prună, Radu Mihaiu, Diana Buzoianu, Diana Stoica, Oana Țoiu, Alexandru-Paul Dimitriu și Alin-Bogdan Stoica. Cei opt au obținut mandatele atribuite USR București.

Imediat după aceștia, pe lista finală depusă pentru alegeri, apare Mihai-Alexandru Badea, urmat de Denisa Elena Neagu, Florin Covaci și Alin-Gabriel Apostol.

Ordinea este importantă deoarece Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților prevede că persoanele aflate pe liste care nu au obținut mandate sunt declarate supleanți. Atunci când un mandat devine vacant, acesta este ocupat de supleanți în ordinea în care au fost înscriși pe lista electorală.

Pentru validare este însă necesar ca partidul pe lista căruia candidatul a participat la alegeri să confirme în scris că acesta continuă să facă parte din formațiune.

Astfel, după oficializarea demisiei lui Claudiu Năsui și vacantarea mandatului, USR va trebui să confirme calitatea de membru a lui Mihai Badea, iar Camera Deputaților va valida ulterior noul mandat.

Cine este Mihai-Alexandru Badea

Mihai-Alexandru Badea este avocat în Baroul București și a mai fost deputat USR de București în legislatura 2020-2024.

El s-a înscris în USR Sector 1 în 2016 și a fost implicat în campania „Fără Penali în Funcții Publice”, fiind președintele comitetului de inițiativă și coordonator juridic al proiectului. USR Sector 1 îl prezintă în prezent drept vicepreședinte al filialei locale.

În legislatura precedentă, Badea a activat inclusiv în domeniul juridic și a fost implicat în redactarea unor inițiative legislative și sesizări adresate Curții Constituționale.

Claudiu Năsui pleacă din Parlament după ce premierul moldovean Vasile Tofan l-a propus la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Tofan a anunțat că printre prioritățile viitorului ministru se vor număra debirocratizarea, reformarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea unor obstacole pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Năsui a mai ocupat funcția de ministru al Economiei în România, în Guvernul Florin Cîțu.

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