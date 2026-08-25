Alexandru Rogobete cere demisia președintelui CNAS: Accesul la medicamente nu este o falsă criză

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Rogobete îl critică pe șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, după declarațiile potrivit cărora nu ar exista o criză a citostaticelor și nici lipsuri de medicamente.

„Cer public demisia sau demiterea domnului președinte Horațiu Moldovan”, a transmis Rogobete, susținând că situația din sistem demonstrează existența unor probleme privind accesul la tratament.

Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Moldovan că „a declarat total iresponsabil și „senin” că „nu este o criză a citostaticelor”, că „nu există lipsuri” și că „totul este în regulă””.

Rogobete mai susține că președintele CNAS a susținut eliminarea unor medicamente ieftine din liste și critică poziția acestuia față de modificările privind accesul la anumite tratamente.

„Astăzi avem copii pentru care accesul la anumite tratamente pentru epilepsie este dificil, pacienți care caută anumite citostatice și spitale publice care primesc finanțarea cu țârâita de la CNAS și încearcă să supraviețuiască de la o lună la alta”, afirmă Rogobete.

Critici privind finanțarea spitalelor

Fostul ministru acuză conducerea CNAS și de faptul că s-ar opune dezvoltării unui sistem de asigurări de sănătate care să reducă monopolul CNAS.

Rogobete critică și ideea reducerii finanțării spitalelor mici, despre care spune că nu reprezintă o reformă reală.

„Închiderea spitalelor nu înseamnă mai puțini bolnavi, înseamnă sufocarea centrelor de urgență deja supraaglomerate”, susține acesta.

În mesajul său, Rogobete arată cu degetul și spre premierul interimar Ilie Bolojan. Acestuia îi cere să explice cum se împacă declarațiile despre „crize false și închipuite” cu situațiile reclamate de pacienți.

„Până la urmă, cinismul declarațiilor de ieri ar fi trebuit să fie urmat de o demitere automată a președintelui CNAS”, mai spune fostul ministru.

Rogobete afirmă și că Horațiu Moldovan nu poate fi considerat un tehnocrat complet independent, susținând că acesta a fost numit politic atât într-o funcție de secretar de stat la Ministerul Sănătății, cât și ulterior la conducerea CNAS.

„Problema este ipocrizia de a pretinde că deciziile și declarațiile sale nu au nicio legătură cu politica pe care o execută”, a scris Rogobete.

În finalul postării, fostul ministru cere din nou demisia președintelui CNAS, afirmând că instituția ar trebui să fie condusă de „cineva care apără accesul pacienților la sănătate, nu de cineva care le explică faptul că problemele lor sunt „false””.