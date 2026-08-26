Cod galben de viituri în mai multe județe din țară. INHGA avertizează asupra riscului de inundații locale

Avertizarea este valabilă din 26 august, ora 12:00, până joi, 27 august, la ora 10:00.

Viituri rapide și posibile depășiri ale cotelor de atenție

Hidrologii avertizează că precipitațiile prognozate pentru următoarele ore pot genera scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici.

Sunt posibile, de asemenea, creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, cu depășiri ale cotelor de atenție și efecte de inundații locale.

Avertizarea vizează bazine hidrografice precum Vișeu, Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița, Moldova și Suceava.

Printre județele aflate sub incidența atenționării se numără Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Covasna, Brașov, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Suceava și Neamț.

Cinci județe, cu probabilitate mai mare pentru fenomene intense

INHGA precizează că atenționarea vizează în special viiturile rapide pe râurile mici și scurgerile de pe versanți, iar probabilitatea și intensitatea fenomenelor pot fi mai ridicate pe anumite cursuri de apă din județele Cluj, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș.

Sunt vizate inclusiv râurile Arieș, Târnava Mare, Târnava Mică, Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Buzău, alături de mai multe sectoare ale Mureșului și ale afluenților săi.

Pentru unele zone avertizate anterior, atenționarea hidrologică este ridicată începând de miercuri, ora 12:00.

Riscul poate apărea și pe cursuri de apă mai mici

Hidrologii atrag atenția că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenții de ordin inferior ai râurilor menționate, precum și pe cursuri de apă necadastrate.

Codul galben indică un risc de creșteri rapide ale nivelului apei și de viituri care impune vigilență sporită în zonele expuse inundațiilor. În secțiunile monitorizate hidrometric pot fi depășite cotele de atenție.