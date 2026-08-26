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Cetățean străin, găsit ascuns într-o semiremorcă încărcată cu bare de aluminiu, la Giurgiu

Un cetățean străin a fost găsit ascuns într-o semiremorcă încărcată cu bare de aluminiu, la Giurgiu. Bărbatul nu avea documente valabile de călătorie și le-a spus polițiștilor de frontieră că este cetățean turc.
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Alexandra-Valentina Dumitru
26 aug. 2026, 12:45, Social
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Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:40, pe DN 5, un ansamblu rutier înmatriculat în Turcia. Vehiculul era condus de un cetățean turc de 41 de ani și circula pe ruta Turcia – România – Franța, transportând bare de aluminiu.

În timpul controlului, polițiștii au descoperit în interiorul semiremorcii un bărbat fără documente de călătorie. Acesta a declarat că este cetățean turc.

Verificările au arătat că montarea cablului asigurator al semiremorcii era necorespunzătoare, iar acesta era prea slăbit, ceea ce a făcut posibilă pătrunderea bărbatului în compartimentul de marfă. Sigiliul vamal aplicat semiremorcii a fost găsit intact.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal.

Cetățeanul străin a fost predat autorităților bulgare, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

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