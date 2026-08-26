Cetățean străin, găsit ascuns într-o semiremorcă încărcată cu bare de aluminiu, la Giurgiu

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:40, pe DN 5, un ansamblu rutier înmatriculat în Turcia. Vehiculul era condus de un cetățean turc de 41 de ani și circula pe ruta Turcia – România – Franța, transportând bare de aluminiu.

În timpul controlului, polițiștii au descoperit în interiorul semiremorcii un bărbat fără documente de călătorie. Acesta a declarat că este cetățean turc.

Verificările au arătat că montarea cablului asigurator al semiremorcii era necorespunzătoare, iar acesta era prea slăbit, ceea ce a făcut posibilă pătrunderea bărbatului în compartimentul de marfă. Sigiliul vamal aplicat semiremorcii a fost găsit intact.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal.

Cetățeanul străin a fost predat autorităților bulgare, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.