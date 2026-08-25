Bolojan, despre prelungirea CASS-ului pentru pensii: Măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute

Discuțiile privind prelungirea perioadei în care pensionarii ar putea plăti contribuția la CASS au apărut în spațiul public după ce un expert din cadrul Comisiei Europene ar fi sugerat această variantă. Cu toate acestea, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a afirmat că România nu este obligată să decidă această politică fiscală.

Întrebat despre chestiunea prelungirii CASS-ului, premierul Ilie Bolojan a declarat că „măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute”.

„Nu poți să anulezi contribuția unor persoane, unor cetățeni, care au nevoie de aceste servicii într-o pondere mai mare. În toată Europa și peste tot, fiecare cetățean contribuie pe măsura venitului său. (…) Trebuie să fie păstrat pentru ca banii pentru ca banii să rămână la Sănătate, pentru că altfel Sănătatea trebuie să primească bani de la bugetul de stat, că nu funcționează într-o formă echilibrată”, a declarat Ilie Bolojan.

De la 1 august anul trecut, pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei plătesc contribuții la CASS în cuantum de 10% diferența dintre venitul brut și 3.000 de lei. Măsura este valabilă până în este valabilă până la 31 decembrie 2027.

Sursa video: Digi 24