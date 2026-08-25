Bolojan, despre Legea Integrității: Cred că trebuie votat proiectul. Ar fi păcat să nu treacă asta

„Consider că a vota acest proiect, chiar cu această prevedere anormală – care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, deși prevederile anterioare spuneau că această ancțiune se aplică de la finalizarea mandatului – cred că trebuie votat în așa fel încât România să bifeze și acest jalon”, a declarat Ilir Bolojan, referindu-se la jalonul PNRR în valoare de 770 de milioane de euro, aferent Legii Integrității.

Premierul interimar a mai precizat că, pentru el, în toată această perioadă „a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii”, a declarat Bolojan.

Referitor la votul de miercuri al reformei ANI în Senat, premierul interimar a precizat că „ar fi păcat” ca senatorii să nu „trecă” proiectul.

„Ar fi păcat să nu treacă asta (n.r. – Legea Incompatibilității). Dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcută și luptat pentru ca această anomalie să nu mai figureze în proiectul de alege printr-o modificare pe care noi o vom susține”, a delclarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a vorbit despre noul proiect de lege depus de USR la Camera Deputaților în cadrul căruia să nu mai figureze prevederi care „țintesc anumite persoane, care nu urmăresc reguli generale (…) pentru că astăzi e vizată o persoană, mâine poate să fie altcineva și este oricum un lucru anormal”, a declarat Bolojan.

Legea Integrității, cu tot cu amendamentul propus de PSD, care stipulează că aleșii locali sau județeni care au fost găsiți în conflict de interese sau incompatibiliate își vor pierde funcția va fi votat, miercuri, în Senat.

Există 47 de persoane cu funcții publice afectate de noul amendament la Legea Integrității, însă cel mai afectat de noile prevederi va fi primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz.

Sursa video: Digi 24