USR cere ANI să publice situația consilierilor locali și județeni aflați în incompatibilitate cu funcția

Partidul solicită ANI să publice de urgență situația consilierilor locali și județeni care, după intrarea în vigoare a amendamentului PSD adus la Legea Integrității, se află simultan într-o funcție aleasă și într-un raport de muncă cu o instituție publică, precum și apartenența politică a acestora, după cum se arată în comunicatul transmis de USR.

Legea Integrității, intrată în vigoare în 9 august și produce deja efecte juridice. Legea le interzice consilierilor locali și județeni să fie, în același timp, angajați în primării, consilii județene, ministere, agenții, servicii publice sau alte instituții ale administrației publice.

USR atrage atenția că mii de aleși locali riscă să se afle într-o situație de incompatibilitate și să fie supuși unor sancțiuni administrative sau disciplinare.

Purtătorul de cuvânt USR, Cristian Seidler afirmă că ANI trebuie să „facă publică imediat” situația aleșilor locali aflați în incompatibilitate cu funcția.

„ANI avea inclusiv rolul de a avertiza din timp asupra implicațiilor pe care le au aceste prevederi. Din păcate, nu este prima dată când Agenția rămâne în tăcere prea mult timp într-o situație în care ar fi trebuit să ofere claritate și să asigure aplicarea unitară a regulilor de integritate. Acum, când legea este deja în vigoare și produce efecte, cerem ANI să facă publică imediat situația aleșilor locali aflați în incompatibilitate”, declară purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

USR reclamă controverse în aplicarea noilor prevederi ale Legii Integrității

USR acuză că aplicarea noilor prevederi „a generat o controversă privind sancțiunea care trebuie aplicată”, reiterând că standardele ar trebui aplicate funcției alese și să vizeze o sancțiune disciplinară și nu un mandat obținut prin vot.

„Dacă textul legii introduce noi standarde de integritate pentru aleșii locali, atunci este evident că aceste standarde trebuie aplicate funcției alese. Nu poți sancționa un raport de muncă pentru o situație care nu ține de activitatea profesională a angajatului. Interpretarea contrară arată cât de aberant ajung să reacționeze instituțiile publice atunci când sunt atinse interesele PSD”, acuză Cristian Seidler.

Modificările la Legea Integrității, intens discutată în spațiul public, au trecut de Camera Deputaților, luni, urmând ca modificările să fie supuse la vot și în Senat, miercuri.

Este vorba, mai exact, despre amendamentul propus de PSD, care vizează încetarea funcțiilor aleșilor locali care au fost găsiți atât în conflict de interese cât și în incompatibilitate de funcție.

Fritz, cel mai afectat de noul amendament

Cel mai afectat de acest amendament este liderul USR și Primar al Timișoarei, Dominic Fritz, care recent, care a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese, în urma unui verdict ICCJ, privind raportul ANI.

Cu toate acestea, nu este singurul ales local din țară care și-ar putea pierde funcția odată ce amendamentul propus de PSD va fi adoptat și în Senat și promulgat de președinte. Alți 47 de aleși locali și funcționari publici aflați în conflict de interese care încă ocupă funcții sunt vizați de acest amendament, potrivit ANI.

Dominic Fritz se află în conflict de interese cu funcția, după ce, în a doua sa zi de mandat, a semnat un PUZ moștenit de la administrația Robu, care a fost realizat de un arhitect local. Acel arhitect local a împrumutat USR cu 25.000 de lei în campania electorală a lui Dominic Fritz.