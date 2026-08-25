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Ministrul Cseke Attila face precizări despre consilierii locali și județeni angajați în instituțiile publice: „Nu există incompatibilitate”

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat marți că nu există incompatibilitate între calitatea de consilier local sau județean și cea de angajat contractual în administrația publică.
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Iulian Moşneagu
25 aug. 2026, 19:54, Politic
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„Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier județean sau consilier local și calitatea de personal contractual din administrație, introdusă în plus prin această nouă modificare a Codului administrativ, față de incompatibilitățile care existau până acum. S-a propagat în mediul administrativ o informație incorectă cu privire la o interpretare că ar exista o incompatibilitate totală între categoria de personal contractual din administrație, din sfera publică, și calitatea de consilier local sau județean”, a declarat Cseke Attila la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că, după apariția informațiilor și a solicitărilor venite din administrația locală, Ministerul Dezvoltării a întocmit o analiză de specialitate.

„În urma solicitărilor care au venit, am întocmit un material de specialitate pe partea de administrație, care a fost validat și de Agenția Națională de Integritate și care spune explicit că nu suntem într-o situație de incompatibilitate, pentru că regimul incompatibilității consilierilor locali sau județeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire în acea informație incorectă care a circulat în mediul administrativ”, a explicat ministrul.

Cseke Attila a adăugat că documentul a fost transmis prefecturilor pentru ca prevederile legale să fie interpretate unitar.

„Pentru a avea o abordare corectă și unitară a problematicii, am trimis instituțiilor prefectului această adresă, prin care s-a interpretat, în mod corect din punctul nostru de vedere, că nu există această incompatibilitate”, a spus el.

Cseke Attila: Incompatibilitățile sunt stabilite prin lege specială

Ministrul Dezvoltării a argumentat că regimul incompatibilităților este stabilit prin Legea nr. 161/2003, lege specială în raport cu Codul administrativ.

„Incompatibilitățile sunt reglementate prin lege specială. Legea specială este Legea 161/2003, nu este Codul administrativ. Codul administrativ este legea generală pe partea de reglementare a administrației publice, dar incompatibilitățile din administrația publică sunt stabilite prin legea specială și întotdeauna specialul derogă de la general”, a afirmat Cseke Attila.

Întrebat ce se întâmplă cu aleșii locali care și-ar fi depus deja demisia pe fondul informațiilor privind incompatibilitatea, Cseke Attila a spus că nu cunoaște cazurile concrete și că acestea vor fi analizate dacă vor fi semnalate ministerului.

„Constatarea demisiei are loc în ședință de Consiliu Local. Nu am văzut nicio demisie de genul acesta. Îmi cer scuze, nu am avut timp să văd exact la ce județ sau ce primărie s-a întâmplat acest lucru. Dacă este cazul, evident, o să analizăm și o să dăm un punct de vedere de specialitate legat și de această speță”, a declarat ministrul.

Controversa a apărut după o modificare recentă a Codului administrativ, interpretată în sensul că angajații la stat nu mai pot fi, în același timp, consilieri locali sau județeni. Noua prevedere a generat temeri că mii de aleși locali ar putea intra în incompatibilitate și ar trebui să aleagă între locul de muncă și mandatul de consilier. Cseke Attila susține însă că această interpretare este greșită și că, potrivit legislației în vigoare, cele două calități pot fi cumulate.

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