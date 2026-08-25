Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Serbia: Intervenții pe timpul nopții și linie de furtun de 1.000 de metri

Pompierii români mobilizați în Serbia au continuat, pe parcursul zilei de luni, intervențiile pentru stingerea și limitarea incendiilor care se manifestă în trei puncte de pe teritoriul țării gazdă, unde au fost identificate mai multe focare, informează IGSU.

Intervenția s-a desfășurat în principal terestru, prin acțiuni directe asupra focarelor și a zonelor afectate. Pompierii au folosit tehnica și mijloacele disponibile pentru gestionarea situațiilor din teren.

„Pentru limitarea propagării incendiului și asigurarea zonelor de protecție, s-a acționat și prin realizarea unei linii de furtun, pe o lungime de aproximativ 1.000 de metri, care să împiedice extinderea focului către zonele neafectate”, transmite IGSU.

De asemenea, pompierii români au desfășurat operațiuni de identificare a focarelor active, stingere, supraveghere și verificare a suprafețelor în care incendiul fusese deja lichidat, pentru prevenirea unor eventuale reaprinderi.

„Activitatea a necesitat un efort susținut și o coordonare permanentă între echipajele operative, în condițiile specifice unei intervenții de durată, desfășurate pe o suprafață extinsă”, mai precizează IGSU.

Vizită oficială în zona de intervenție

În cursul zilei, zona în care acționează pompierii români a fost vizitată de ambasadorul României în Serbia, Silvia Davidoiu, de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne al Serbiei, Ivica Dacici, și de ambasadorul Uniunii Europene în Serbia, Andreas von Beckerath.

În cadrul vizitei au avut loc discuții despre misiunea pompierilor români și despre importanța cooperării și coordonării dintre echipele implicate în operațiunile de sprijin.

Potrivit IGSU, sprijinul oferit de România reprezintă „un exemplu concret al colaborării și solidarității”, în condițiile în care situațiile de urgență de amploare necesită mobilizarea unor resurse și efective importante.

„Pe parcursul nopții, pompierii au rămas la datorie în zona situată la sud de localitatea Grebenat, continuând acțiunile de stingere, verificare și supraveghere a zonelor afectate, pentru lichidarea tuturor focarelor și prevenirea reaprinderii sau propagării incendiului. Misiunea continuă, iar pompierii români sunt pregătiți să intervină acolo unde este nevoie, pentru siguranța comunităților”, mai anunță IGSU.