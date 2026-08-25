Prima pagină » Social » Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Serbia: Intervenții pe timpul nopții și linie de furtun de 1.000 de metri

Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Serbia: Intervenții pe timpul nopții și linie de furtun de 1.000 de metri

Pompierii români continuă misiunea de sprijin în Serbia, unde intervin pentru stingerea și limitarea incendiilor izbucnite în mai multe zone. Echipajele au acționat terestru asupra focarelor, au realizat o linie de furtun de aproximativ 1.000 de metri și au continuat pe timpul nopții operațiunile de stingere, verificare și supraveghere a zonelor afectate.
Reacția lui Băsescu la eșecul Legii salarizării: Ne-am dovedit neputința administrativă
Reacția lui Băsescu la eșecul Legii salarizării: Ne-am dovedit neputința administrativă
MAE, precizări după inundațiile severe din Nepal: Nu există informații despre români afectați
MAE, precizări după inundațiile severe din Nepal: Nu există informații despre români afectați
Cetățean străin, găsit ascuns într-o semiremorcă încărcată cu bare de aluminiu, la Giurgiu
Cetățean străin, găsit ascuns într-o semiremorcă încărcată cu bare de aluminiu, la Giurgiu
Ce se întâmplă cu aleșii locali care și-au dat demisia de teama incompatibilității. Explicațiile lui Cseke Attila
Ce se întâmplă cu aleșii locali care și-au dat demisia de teama incompatibilității. Explicațiile lui Cseke Attila
Bolojan, despre prelungirea CASS-ului pentru pensii: Măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute
Bolojan, despre prelungirea CASS-ului pentru pensii: Măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute
Diana Nunuț
25 aug. 2026, 11:41, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pompierii români mobilizați în Serbia au continuat, pe parcursul zilei de luni, intervențiile pentru stingerea și limitarea incendiilor care se manifestă în trei puncte de pe teritoriul țării gazdă, unde au fost identificate mai multe focare, informează IGSU.

Intervenția s-a desfășurat în principal terestru, prin acțiuni directe asupra focarelor și a zonelor afectate. Pompierii au folosit tehnica și mijloacele disponibile pentru gestionarea situațiilor din teren.

„Pentru limitarea propagării incendiului și asigurarea zonelor de protecție, s-a acționat și prin realizarea unei linii de furtun, pe o lungime de aproximativ 1.000 de metri, care să împiedice extinderea focului către zonele neafectate”, transmite IGSU.

De asemenea, pompierii români au desfășurat operațiuni de identificare a focarelor active, stingere, supraveghere și verificare a suprafețelor în care incendiul fusese deja lichidat, pentru prevenirea unor eventuale reaprinderi.

„Activitatea a necesitat un efort susținut și o coordonare permanentă între echipajele operative, în condițiile specifice unei intervenții de durată, desfășurate pe o suprafață extinsă”, mai precizează IGSU.

Vizită oficială în zona de intervenție

În cursul zilei, zona în care acționează pompierii români a fost vizitată de ambasadorul României în Serbia, Silvia Davidoiu, de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne al Serbiei, Ivica Dacici, și de ambasadorul Uniunii Europene în Serbia, Andreas von Beckerath.

În cadrul vizitei au avut loc discuții despre misiunea pompierilor români și despre importanța cooperării și coordonării dintre echipele implicate în operațiunile de sprijin.

Potrivit IGSU, sprijinul oferit de România reprezintă „un exemplu concret al colaborării și solidarității”, în condițiile în care situațiile de urgență de amploare necesită mobilizarea unor resurse și efective importante.

„Pe parcursul nopții, pompierii au rămas la datorie în zona situată la sud de localitatea Grebenat, continuând acțiunile de stingere, verificare și supraveghere a zonelor afectate, pentru lichidarea tuturor focarelor și prevenirea reaprinderii sau propagării incendiului. Misiunea continuă, iar pompierii români sunt pregătiți să intervină acolo unde este nevoie, pentru siguranța comunităților”, mai anunță IGSU.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia