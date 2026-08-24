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Grecia, sub Cod roșu de incendii. Temperaturile ajung la 42 de grade, iar valul de căldură se intensifică

Autoritățile din Grecia au emis alerte Cod roșu pentru incendii de vegetație și a fost activată o linie telefonică de urgență, pe măsură ce țara se pregătește pentru un val de căldură.
Grecia, sub Cod roșu de incendii. Temperaturile ajung la 42 de grade, iar valul de căldură se intensifică
Sursa foto: captură video Facebook/World Weather News 24htv Live
Cosmin Pirv
24 aug. 2026, 19:57, Știri externe
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Mai multe regiuni din Grecia, sub Cod roșu de incendii

Attica și alte unsprezece regiuni din Grecia au fost plasate luni sub alertă „Cod Roșu”, din cauza riscului semnificativ de incendii de vegetație, scrie Greek Reporter.

Sunt vizate Regiunea Attica, inclusiv insula Kythera; Phthiotis și Evia, inclusiv insula Skyros; Corintia, Argolis și Laconia; Lesbos, Chios, Samos și Ikaria.

Se preconizează că riscul de incendii forestiere în aceste zone va fi foarte ridicat, atingând categoria de risc 4.

Prin urmare, autoritățile locale au primit instrucțiuni să convoace organismele locale de protecție civilă pentru a evalua gradul de pregătire și măsurile de gestionare a riscurilor generate de incendiile forestiere.

Val prelungit de căldură

Grecia a intrat într-un nou val de căldură duminică, 23 august, fiind așteptate alte câteva zile de căldură intensă, cu temperaturi în jur de 38-40 de grade Celsius, dar care urcă până la 41-42 °C în unele zone.

Serviciul meteo estimează că valul de căldură va afecta o mare parte a țării până la mijlocul săptămânii, înainte ca joi să se înregistreze o răcire semnificativă.

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