Canicula schimbă vacanțele la Atena: Grecia învață să facă turism la temperaturi extreme

Grecia a înregistrat în 2025 un an record pentru turism, cu aproximativ 38 de milioane de vizitatori, iar Acropola a atras singură circa 4,6 milioane de persoane. Fluxul mare continuă chiar și în zilele în care temperaturile ajung în jurul valorii de 35 de grade Celsius sau o depășesc, relatează publicația The Independent.

Protecția împotriva soarelui, tot mai importantă la Acropole

Vizitatorii care urcă spre monument sunt tot mai des echipați pentru caniculă, de la pălării de paie și șepci până la modele cu boruri largi. Comercianții din centrul Atenei au observat că cererea pentru astfel de produse a crescut în ultimii ani, pe fondul temperaturilor ridicate și al conștientizării mai mari a riscurilor provocate de radiațiile UV.

Autoritățile și organizațiile de intervenție încearcă, la rândul lor, să reducă riscurile. Voluntarii Crucii Roșii aflați în zona Acropolei distribuie apă, cremă cu protecție solară, materiale informative și șepci, pentru prevenirea insolației și a altor probleme asociate expunerii prelungite la soare.

Turiștii cumpără tot mai mult pentru protecție, nu doar pentru stil

Schimbarea se vede și în magazine. În Piața Syntagma, un comerciant local spune că vânzările de pălării au crescut, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 6 euro și ajung până la 20 de euro pentru modelele obișnuite. Variantele artizanale pot depăși însă 100 de euro.

Un producător local de pălării spune că atitudinea cumpărătorilor s-a schimbat: dacă înainte mulți probau modelele mai degrabă în joacă, acum vizitatorii sunt mult mai atenți la utilitatea lor și pleacă adesea din magazin purtându-le.

Canicula pune presiune și pe infrastructură

Verile foarte calde nu afectează doar turiștii. Incendiile de vegetație au reaprins în Grecia discuțiile despre siguranța rețelelor electrice, în special în zonele rurale unde cablurile traversează regiuni uscate, expuse simultan temperaturilor extreme și vânturilor puternice.

Pentru turiștii români, care aleg Grecia în număr mare în fiecare vară, experiența Atenei oferă un avertisment clar: vizitele la obiective în aer liber trebuie planificate cu mai multă atenție, în special în orele de vârf ale zilei.