Case de vacanță pe coasta Greciei, de la 2.500 de euro: Halkidiki, cea mai căutată destinație

Datele provin din căutările făcute în al doilea trimestru al anului, prin platforma de anunțuri Spitogatos. Acestea arată o cerere constantă pentru proprietăți de vacanță în toată țara.

Pe lângă Halkidiki, sunt căutate și zonele din jurul Atenei. Suburbiile din sudul și nordul orașului Salonic completează lista destinațiilor preferate.

Cei mai mulți cumpărători străini provin din SUA, Germania, Regatul Unit și Bulgaria. Alte țări cu interes ridicat sunt situate în Europa Centrală și de Est, precum și în Balcani.

Halkidiki rămâne, totuși, principalul punct de atracție. Zona atrage vizitatori nu doar din Grecia, ci și din întreaga regiune balcanică.

Cea mai scumpă zonă din Halkidiki este Sithonia, unde prețul mediu ajunge la 3.000 de euro pe metru pătrat. Urmează Kassandra, cu 2.895 de euro, și Nea Kallikratia, cu 2.513 euro.

Cumpărătorii din Grecia preferă, în schimb, coasta Atticii. Proprietățile de acolo sunt căutate atât pentru reședința principală, cât și pentru cea secundară, potrivit Kathimerini.

Cele mai ridicate prețuri lângă Atena se înregistrează în Saroni, cu 3.200 de euro pe metru pătrat. Anavyssos urmează cu 2.941 de euro, iar Porto Rafti, cu 2.667 de euro.

Prețurile mai accesibile se găsesc în Erekthia, la 1.635 de euro pe metru pătrat. Kalamos ajunge la 1.615 euro, Keratea la 1.875 de euro, iar Artemida la 1.862 de euro.

Cea mai mare creștere de preț a fost înregistrată în Porto Rafti, cu 14,7% față de anul trecut. Palaio Fyki urmează, cu o creștere de 14,3%.

Insulele din Golful Saronic atrag, de asemenea, un interes puternic. Spetses este cea mai scumpă, cu un preț mediu de 4.615 euro pe metru pătrat și o creștere anuală de 10%. Poros urmează, cu un preț mediu de 3.207 euro pe metru pătrat, iar creșterea anuală a ajuns aici la 20%. Egina completează podiumul, cu un preț mediu de 2.692 de euro pe metru pătrat.