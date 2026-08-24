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Un aliment pe care îl consumi zilnic poate duce la un risc crescut de boli renale

Mulți oameni nu știu că un aliment pe care îl consumă des poate face o diferență semnificativă atunci când vine vorba de bolile renale. Dieteticienii explică la ce să fii atent.
Un aliment pe care îl consumi zilnic poate duce la un risc crescut de boli renale
Sursa: Pexels
Ioana Târziu
24 aug. 2026, 14:50, Ştiinţă-Sănătate
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O mulțime de alimente pot dăuna rinichilor în timp, dar un tip anume iese în evidență, potrivit EatingWell.

„Sănătatea rinichilor și sănătatea noastră generală este afectată de mulți factori. Unii dintre aceștia sunt sub controlul nostru”, spune dieteticianul Annamarie Rodriguez.

Carnea roșie procesată îți poate afecta rinichii în timp, potrivit sursei.

Combinația de grăsimi saturate, sodiu și aditivi din carne precum baconul, cârnații, pepperoni și altele reprezintă un obstacol pentru sistemul natural de filtrare al organismului.

Cercetările sugerează că carnea roșie procesată contribuie la riscul de boli renale mai mult decât orice alt aliment, cu excepția băuturilor îndulcite.

Cum îți afectează carnea roșie procesată rinichii

Grăsimile saturate contribuie la rezistența la insulină. De asemenea, sodiul în exces din aceste alimente are consecințe asupra rinichilor. 

Dacă aveți deja o boală renală, excesul de sodiu poate fi o povară suplimentară. Nivelurile ridicate de sodiu cresc tensiunea arterială, conform aceleiași surse.

Totodată, nitrații și nitriții utilizați în procesarea cărnii roșii pot crea subproduse dăunătoare care stresează rinichii. Inclusiv aditivii de fosfor din carnea roșie procesată contribuie la încărcarea rinichilor, mai menționează sursa.

Aciditatea, o cauză și o consecință a bolilor renale

Carnea roșie procesată nu le face rinichilor niciun favor în ceea ce privește aciditatea. Potrivit lui Rodriguez, „creșterea acidității este atât o cauză, cât și o consecință a bolilor renale”.

Dacă sunteți un consumator de carne, Rodriguez recomandă includerea unei varietăți de proteine ​​slabe, atât din surse vegetale, cât și animale. Proteinele slabe pot fi fasolea, tofu, anumite tipuri de pește alb, albușurile de ou și puiul sau curcanul fără piele. Acestea sunt alternative mai benefice pentru rinichi la carnea roșie procesată, conform sursei citate.

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