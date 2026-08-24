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Un antrenament popular în anii ’90 te-ar putea ajuta să arzi grăsimile

Unul dintre cele mai eficiente antrenamente, ce nu implică un abonament la sală, este mersul nordic. Acesta te poate ajuta să arzi grăsimile și poate reduce durerile de spate.
Un antrenament popular în anii '90 te-ar putea ajuta să arzi grăsimile
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
24 aug. 2026, 13:49, Ştiinţă-Sănătate
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Pentru acest antrenament, ai nevoie doar de bețe de trekking și aer liber, potrivit Mirror.

Mersul nordic a devenit popular pentru prima dată în anii ’90, când schiorii îl foloseau pentru antrenamentele de vară. Ulterior, acest antrenament a câștigat teren și la nivel global.

Bețele de trekking mențin mușchii corpului activ. Astfel, tranformă o plimbare obișnuită într-un antrenament mai intens, pentru întregul corp.

Beneficii multiple pentru sănătate

Cercetările arată că mersul nordic oferă o ardere mai mare a grăsimilor și beneficii unice pentru sănătate. Una dintre acestea este o postură îmbunătățită a spatelui, în comparație cu mersul obișnuit, potrivit sursei.

Mersul nordic este mai solicitant decât mersul obișnuit, deoarece lucrează atât partea superioară a corpului, cât și picioarele.

Într-un studiu, 80 de voluntari cu dureri cronice lombare au fost împărțiți în două grupuri. Unul a început să practice mersul nordic, în timp ce celălalt și-a continuat rutina obișnuită. Grupul ce a realizat mersul nordic a efectuat zece sesiuni de antrenament de o oră, pe parcursul a patru săptămâni.

Până la final, au raportat o scădere semnificativă a durerii, alături de îmbunătățiri ale condiției fizice, forței și flexibilității. De asemenea, au observat o creștere a nivelului mental, participanții remarcând îmbunătățiri ale sănătății lor mintale generale după mersul nordic.

Cum poate fi îmbunătățit corpul

„Mersul nordic duce la o îmbunătățire a forței părții superioare și inferioare a corpului, a forței abdomenului și a posturii, care vine odată cu utilizarea regulată a bețelor de mers nordic, precum și a mersului sau a vitezei de mers”, a transmis Jennifer Reed de la Institutul de Cardiologie al Universității din Ottawa.

„Începeți cu câteva minute. Stabiliți tehnica. Dar odată ce vă simțiți confortabil, puteți începe cu 10 minute, crescând până la 150 de minute pe parcursul săptămânii”, potrivit acesteia.

Ea a adăugat că „aveți capacitatea de a modifica 80% din riscul de boli cardiovasculare. Orice activitate fizică este benefică pentru sănătatea cardiovasculară generală”.

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