Oamenii de știință descoperă secretul celor care trăiesc peste 100 de ani: au un „scut” în sânge

Cercetătorul japonez Kosuke Hashimoto a condus studiul, publicat în revista Cell Reports. Descoperirea arată că anumite celule imunitare se multiplică masiv după vârsta de 100 de ani.

Este vorba despre limfocitele T citotoxice CD4, cunoscute și ca CD4 CTL. Acestea pot ataca direct anumite tipuri de tumori. Studiul citează cercetări anterioare care arată capacitatea acestor celule de a distruge celulele tumorale.

Printre tipurile de cancer vizate se numără cel pulmonar, de vezică urinară, melanomul și cancerul colorectal.

Rolul acestor limfocite în îmbătrânirea sănătoasă rămâne, totuși, puțin cunoscut. Cercetătorii au vrut să înțeleagă mai bine de ce supercentenarii își mențin starea de sănătate atât de mult timp.

Pentru studiu, echipa a analizat probe de sânge de la 28 de persoane. Participanții au fost împărțiți în trei grupe de vârstă: 70-99 de ani, 100-109 ani și peste 110 ani.

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Rezultatele au arătat o diferență clară între grupe. La persoanele care au trecut de 110 ani, aceste celule reprezentau aproximativ 20% din sânge, față de doar 4% la persoanele mai tinere. Proporția lor a crescut treptat odată cu vârsta, ajungând la 9,6% și 17,6% în celelalte două grupe.

Limfocitele sunt un tip de globule albe, esențiale pentru sistemul imunitar. Limfocitele CD4 coordonează, în mod normal, apărarea organismului împotriva infecțiilor.

CTL-urile sunt limfocite T specializate în distrugerea celulelor infectate sau periculoase. Unele celule CD4 pot dobândi și ele această capacitate distructivă, transformându-se în CD4 CTL. Acest proces ar putea fi util atât în combaterea infecțiilor, cât și a tumorilor. Practic, sistemul imunitar câștigă încă un front de apărare împotriva celulelor periculoase.