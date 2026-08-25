Protest la Ministerul Muncii: Sindicatele cer majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027

UPDATE ora 12:03 Dragoș Pîslaru: Reprezentanții sindicatelor, invitați la discuții la Ministerul Muncii

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat, în contextul protestului organizat marți de sindicatele din Comerț, că reprezentanții acestora vor fi invitați la discuții la sediul ministerului. Potrivit acestuia, dialogul ar urma să vizeze inclusiv cele două revendicări majore ale manifestanților: salariul minim și negocierile colective.

„Cu privire la manifestația de protest a sindicatelor din Comerț, vă anunț că l-am rugat pe domnul secretar de stat Gal ca să invite reprezentanții sindicatelor la o întâlnire de dialog social la noi, la minister”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Pîslaru, despre majorarea salariului minim: „În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită să luăm niște decizii”

În privința solicitării sindicatelor de majorare a salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027, Pîslaru a arătat că procedura de fundamentare este deja în desfășurare și a făcut trimitere la consultările care au avut loc în luna iunie.

„Cu privire la elementele pe care le avem pe agenda, vă pot spune că cele două revendicări care au fost anunțate, prima dintre ele legate salariul minim, pe data de 5 iunie conform HG nr. 35/2025, a existat deja o consultare cu privire la pregătirea cercetării care să fundamenteze nivelul salariului minim”, a afirmat ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru a precizat că termenul pentru prezentarea raportului care va fundamenta viitoarele decizii este 20 octombrie.

„Termenul, după cum știți conform hotărârii de guvern, este de 20 octombrie, pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS și de la ComisiaNațională de Prognoză, care să ducă la fundamentare evident în buget și la deciziile care vor fi luate. Prin urmare, cu siguranță, protestele sunt o formă de exprimare a sindicatelor. În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită să luăm niște decizii. Dar vom avea discuțiile mai sus”, a declarat Pîslaru.

Ce spune ministrul despre contractele colective

Referitor la cea de-a doua revendicare a sindicatelor, privind deblocarea negocierilor colective, ministrul a susținut că, la nivel național, există în prezent o problemă legată de cadrul de reprezentare a patronatelor.

„Cu privire la celălalt subiect, legat de contractele colective, România respectă pilonul social a drepturilor sociale, pilonul european a drepturilor sociale și, evident, partea acestor lucruri și al activului comunitar este și această negociere colectivă”, a spus Pîslaru.

Ministrul a adăugat că situația diferă în cazul contractelor sectoriale, unele dintre acestea fiind deja adoptate.

„Pentru că în negocierea la nivel național nu avem un cadru de reprezentare, cel puțin la nivelul patronat, deci nu putem avea contracte colective naționale. Pentru contracte sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate, evident. Înțelegem faptul că sindicatele își doresc mai multe contracte colective sectoriale. Aceste lucruri le vom discuta la fel la întâlnire, ca să înțelegem mai concret, exact, solicitările sindicale”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Știrea inițială

Mai multe federații sindicale afiliate Cartel ALFA, UNI Global Union și CSDR organizează marți, între orele 11:00 și 13:00, o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii.

Principalele revendicări vizează deblocarea negocierilor colective în mediul privat și la nivel național, precum și majorarea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027.

Acțiunea sindicală readuce astfel în prim-plan veniturile angajaților și mecanismele prin care salariile sunt negociate între lucrători și angajatori. Organizațiile sindicale pun presiune pe autorități pentru relansarea dialogului social și adoptarea unor măsuri care să ducă la creșterea veniturilor celor plătiți la nivelul salariului minim.

Sindicatele:Criza se aruncă pe oamenii care muncesc

„Există anumite blocaje. Coroborat cu faptul că există riscul ca salarul minim să nu crească în ianuarie, nu avem pârghiile necesare prin care putem să intervenim, prin negociere, contextual, pe fiecare familie ocupațională în parte, în prederea creșterii salarului minim al angajaților. Este important de reținut că foarte mulți din colegii pe care le vedeți astăzi aici sunt plătiți fie la nivelul salarului minim, fie salarul minim plus ceva.

În momentul în care salariul minim ar crește, implicit ar crește și veniturile lor. Este o chestiune extrem de importantă. România ar trebui să ajungă undeva la 50% din salariul mediu, actualamente salariul mediu este undeva la 9400-9500, asta ar fi undeva la 4700-4800 de lei, suntem la, recent am crescut la 4350, iar în momentul de față din nou se ia în calcul o amânare probabil la iulie 2027.

Într-un context de inflație 10%, creșteri de prețuri galopante, este evident că toată această criză se aruncă pe oamenii oameni care muncesc, indiferent că discutăm sectorul bugetar sau sectorul privat”, a declarat Florentin Iancu, reprezentant al Federației Sindicatelor din IT&C.

De la protestul sindical, la negocierile politice de la Cotroceni

Tema veniturilor rămâne pe agenda zilei și după încheierea manifestației. De la ora 13:00 este programată o nouă rundă de negocieri la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare.

La discuții urmează să participe premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, președintele USR Dominic Fritz și liderul UDMR Kelemen Hunor.

Miza negocierilor este deblocarea Legii Salarizării, unul dintre dosarele importante aflate pe masa coaliției. Discuțiile au loc într-un context în care autoritățile trebuie să găsească un echilibru între politica de venituri și constrângerile bugetare.

Astfel, într-un interval de numai câteva ore, presiunea asupra decidenților se manifestă pe două paliere: sindicatele solicită creșterea salariului minim și relansarea negocierilor colective, în timp ce liderii politici încearcă să ajungă la o înțelegere asupra Legii Salarizării.

Rezultatul discuțiilor de la Cotroceni ar putea indica dacă partidele din coaliție reușesc să depășească divergențele privind viitoarea politică salarială și măsurile necesare pentru aplicarea noii legislații.