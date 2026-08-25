România își „numără” păsările sălbatice: proiect de peste 49 de milioane de lei, derulat până în 2029

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Consolidarea sistemului național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România”, cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei.

Din această sumă, aproximativ 41,7 milioane de lei reprezintă cofinanțarea din fonduri ale Uniunii Europene.

Proiectul este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 și se desfășoară în perioada 2025-2029.

Obiectivul principal este îmbunătățirea sistemului prin care România monitorizează și raportează situația speciilor de păsări de interes comunitar. Autoritățile urmăresc astfel să obțină informații complete și actualizate despre starea de conservare a acestora.

Păsările vor fi monitorizate direct pe teren

O componentă importantă a proiectului o reprezintă activitatea desfășurată pe teren. Specialiștii vor monitoriza speciile de interes comunitar, iar informațiile obținute vor fi ulterior colectate și analizate la nivel național.

Pe baza acestor date va fi elaborat și Raportul de țară privind starea de conservare a speciilor de păsări.

Proiectul nu se limitează însă la inventarierea și analiza populațiilor. Pentru speciile considerate în pericol urmează să fie dezvoltate măsuri de conservare, iar programul include și activități de informare și conștientizare destinate publicului.

Ministerul Mediului: Protejarea naturii începe cu date corecte

Ministerul subliniază că România găzduiește unele dintre cele mai importante populații de păsări sălbatice din Europa, iar conservarea acestora are un rol direct în protejarea biodiversității și menținerea echilibrului ecosistemelor.

Investiția are și o componentă legată de obligațiile europene ale României. Îmbunătățirea sistemului național de monitorizare ar trebui să permită autorităților să raporteze mai precis situația speciilor și să fundamenteze măsurile de protecție pe date actualizate.

„Natura nu poate fi protejată fără date corecte și fără monitorizare constantă. De aceea, investim în cunoaștere, cercetare și conservare, pentru a proteja speciile de păsări și patrimoniul natural al României, în acord cu standardele europene”, a transmis Ministerul Mediului.

Programul ar urma, astfel, să ofere până în 2029 o bază de date și o imagine mai detaliată asupra stării populațiilor de păsări din România, informații necesare inclusiv pentru stabilirea viitoarelor politici de conservare.