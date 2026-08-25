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Termenul legal pentru înrolarea primăriilor în Ghișeul.ro a expirat. Ce sancțiuni riscă autoritățile neînregistrate

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că marți a expirat termenul legal până la care toate primăriile din România erau obligate să se înroleze în platforma națională Ghișeul.ro. Aceasta a precizat că peste 70% din primăriile nînrolate au efectuat demersurile în ultimele douăzeci de zile.
Termenul legal pentru înrolarea primăriilor în Ghișeul.ro a expirat. Ce sancțiuni riscă autoritățile neînregistrate
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
25 aug. 2026, 18:38, Politic
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Astăzi se împlinește termenul legal pentru înrolarea obligatorie a tuturor primăriilor în platforma ghiseul.ro. Am atras atenția asupra acestui subiect cu exact 20 de zile în urmă”, notează pe Facebook Oana Gheorghiu. 

Din cele 919 primării neînregistrate inițial, 650 au parcurs pașii necesari (un procent de aproximativ 70%), numărul localităților neînrolate scăzând la 269. 

Procesul de înrolare este încă în desfășurare, iar autoritățile vor aștepta câteva zile pentru ca procedurile deja începute de unele primării să poată fi finalizate, a mai anunțat Oana Gheorghiu. 

După publicarea situației finale, Autoritatea pentru Digitalizarea României va transmite oficial Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat prevederile legii. 

„O administrație publică modernă înseamnă cetățeni care nu mai pierd timp la ghișeul fizic pentru lucruri ce pot fi rezolvate în câteva minute, online. Digitalizarea primăriilor nu este un moft birocratic, ci o condiție de bază pentru o relație eficientă și transparentă între stat și cetățean”, a mai transmis vicepremierul. 

De asemenea, Gheorghiu a precizat că primăriile care au ratat termenul legal pentru înregistrare riscă sistarea alimentării bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit, precum și cu anumite sume defalcate din veniturile bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale. 

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