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Număr record de incidente cu drone la granița României în 2026. Cifrele oficiale arată o creștere puternică

România a înregistrat în 2026 o creștere puternică a incidentelor aeriene cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina, comparativ cu anii anteriori. Datele oficiale arată că numărul pătrunderilor neautorizate de drone a ajuns la 25, aproape triplu față de 2025, în timp ce aeronavele ridicate și dronele sau fragmentele identificate au atins cele mai ridicate valori din ultimii ani.
Număr record de incidente cu drone la granița României în 2026. Cifrele oficiale arată o creștere puternică
imagine cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
25 aug. 2026, 19:11, Politic
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Potrivit datelor prezentate pe site-ul Ministerului Apărării Naționale (MApN), de la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate 125 de atacuri în apropierea graniței cu România. Dintre acestea, 59 au avut loc în acest an, 28 în 2025, 26 în 2024 și 12 în 2023.

De asemenea, au fost raportate 43 de pătrunderi neautorizate. Datele oficiale arată că în 2026 au fost 25 de pătrunderi neautorizate, față de 9 în 2025, 7 în 2024 și doar 2 în 2024.

Astfel, cifrele indică aproape o triplare a acestor cazuri în acest an față de cel precedent.

Au fost descoperite de la începutul acestui an 32 de drone sau fragmente de drone, dublu față de numărul înregistrat anul trecut. Totodată, în 2026 au fost doborâte 4 drone.

Date preluate de presa internațională

Datele MApN au fost prezentate marți de publicația internațională AeroTime, care amintește și de cele mai recente incidente înregistrate.

Jurnaliștii amintesc de incidentele de luni, când o dronă a apărut în zona Târgu Bujor, iar ulterior au fost găsite fragmente de dronă în curtea unei gospodării din Ciușlea, județul Vrancea.

De asemenea, este amintit incidentul din 16 august, când un avion F/A-18 spaniol a doborât o dronă deasupra județului Galați, precum și cel din 20 august când un F-16 românesc a deschis focul cu tunul asupra unei drone maritime aflate în zona economică exclusivă a României.

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