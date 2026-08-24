Alertă aeriană la granița României. Două F-18 spaniole, ridicate după detectarea unor ținte lângă Insula Șerpilor. Explozii în Ucraina

Sistemele radar ale MApN au detectat cele două ținte la ora 22.37, la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de Insula Șerpilor. Acestea evoluau către frontiera României.

În urma alertei, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației.

La ora 22.55 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea.

La numai trei minute după transmiterea avertizării, la ora 22.58, cele două contacte au dispărut de pe radarele militare. În același timp au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, a precizat MApN.

Ministerul nu a precizat, în informațiile comunicate până în acest moment, tipul celor două ținte aeriene.

A doua alertă în aceeași zi

Incidentul a venit după o altă alertă aeriană înregistrată în dimineața zilei de 24 august. În jurul orei 6.00, radarele MApN detectaseră semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul, unul dintre semnale apărând ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați. Două F-16 românești și un elicopter IAR-330 SOCAT au fost ridicate atunci de la sol, iar populația a primit un mesaj RO-Alert la ora 6.12.

Incidentele aeriene din apropierea frontierei României s-au multiplicat pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al atacurilor asupra obiectivelor ucrainene aflate în apropierea graniței.

Datele publicate de MApN și actualizate la 24 august arată că, de la începutul războiului, autoritățile militare române au gestionat 123 de atacuri în apropierea frontierei, în 80 de situații fiind ridicate aeronave militare. Ministerul consemnează, în aceeași perioadă, 43 de pătrunderi neautorizate și 67 de cazuri în care au fost identificate drone sau fragmente de drone pe teritoriul României.

Numai în 2026, MApN indică 57 de atacuri în apropierea frontierei și 45 de situații în care au fost ridicate aeronave pentru monitorizarea spațiului aerian.