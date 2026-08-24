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Avertismentul care pune România pe harta țărilor cu infecții periculoase: căldura urmată de ploi poate favoriza răspândirea unui virus

Alternanța dintre temperaturi ridicate și perioade ploioase poate favoriza înmulțirea țânțarilor, care pot deveni purtătorii unui virus extrem de periculos. Ai, însă, la îndemână, măsuri simple pentru reducerea riscului de infecție.
Avertismentul care pune România pe harta țărilor cu infecții periculoase: căldura urmată de ploi poate favoriza răspândirea unui virus
Sursa: AI
Luiza Moldovan
24 aug. 2026, 18:51, Social
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Temperaturile ridicate urmate de perioade ploioase pot crea condiții favorabile pentru apariția și răspândirea virusului West Nile, avertizează specialiștii în sănătate publică din România.

Virusul este transmis prin înțepătura țânțarilor infectați, iar perioadele cu vreme caldă și umedă pot crește riscul de expunere.

Autoritățile medicale recomandă populației să ia măsuri de protecție împotriva țânțarilor, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și după ploi.

Atenție la apa stagnantă!

Printre principalele recomandări se numără purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor lungi, precum și folosirea substanțelor repelente împotriva țânțarilor.

În locuințe și în jurul acestora pot fi utilizate insecticide, iar ferestrele ar trebui protejate cu plase pentru a împiedica pătrunderea insectelor.

O atenție deosebită trebuie acordată apei stagnante, care poate favoriza înmulțirea țânțarilor. Specialiștii recomandă îndepărtarea recipientelor în care se poate acumula apa, eliminarea bălților din apropierea locuințelor și menținerea curățeniei în gospodării.

Măsurile de prevenție sunt cele mai importante

„Prevenția este cea mai importantă măsură pentru reducerea riscului de infecție”, transmit reprezentanții medicali.

Virusul West Nile poate provoca infecția West Nile, o boală transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați.

În contextul temperaturilor ridicate și al perioadelor ploioase, măsurile de protecție împotriva țânțarilor rămân importante pentru întreaga țară.

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