Aproape 1,7 tone de droguri, transportate cu TIR-uri din Spania. Rețeaua era coordonată din România

Potrivit DIICOT, cele 16 percheziții în cazul de trafic de droguri au avut loc la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor firme de pe raza municipiilor Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc și a județelor Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.

Anchetatorii arată că din septembrie 2023 patru bărbați și o firmă de transport internațional au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini. Scopul rețelei era să obțină sume mari de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea unor TIR-uri prevăzute cu compartimente ascunse.

Rețea coordonată din România

La grupul infracțional organizat au aderat alți nouă bărbați și o femeie, precum și alte 4 firme, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de către o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri.

Procurorii arată că liderii grupului, aflați în România, primeau comenzi pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco traficanții albanezi, și le transmiteau membrilor aflați pe celelalte paliere ale grupării. Aceștia au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor.

În acest caz, polițiștii și procurorii români au colaborat cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust, dar și cu alte poliții naționale.

Transporturi depistate de autorități

Patru transporturi au fost depistate de organele judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România. Acestea au dus la capturarea de către autorități a cantităților de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg hașiș, în total aproximativ 1.719 kg de droguri. Valoarea estimată a acestora este de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail.

Gruparea oferea traficanților albanezi servicii de transport a diferitor feluri și cantități de droguri de risc și mare risc.

Liderul român al grupului, High Value Target

În 2025, liderul grupului infracțional organizat, un cetățean român, a fost listat de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target.

„Un High Value Target (HVT), sau țintă de mare valoare, este definită de Europol ca fiind o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și care generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată pentru două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene”, arată DIICOT.

De asemenea, probele administrate au arătat că liderul grupului a fost utilizator al unei aplicații criptate folosite de traficanții de droguri, date ce au fost solicitate și transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autoritățile franceze.

Audierile în acest caz urmează să se desfășoare la sediul DIICOT.