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Planșeul Unirii: Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Coposu se redeschide marți dimineață

Lucrările la Planșeul Unirii avansează, iar circulația rutieră pe tronsonul care face legătura între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu va fi redeschisă marți dimineață, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.
Planșeul Unirii: Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Coposu se redeschide marți dimineață
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
24 aug. 2026, 17:08, Social
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Trafic redeschis între Curtea de Apel și Bulevardul Coposu

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, după o nouă vizită pe șantierul Planșeului Unirii, că circulația rutieră va fi redeschisă mai devreme decât era estimat. 

Mâine dimineață, redeschidem circulația rutieră pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu”, a declarat Băluță. 

Acesta a prezentat și lucrările care au fost realizate pe tronsonul respectiv. 

„Au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță”, a explicat edilul. 

Stadiul lucrărilor

Primarul sectorului 4 a mai declarat că lucrările începute anul trecut avansează simultan în toate cele patru etape ale proiectului. 

„Vechiul planșeu a fost deja demolat în totalitate, toți piloții necesari consolidării structurii au fost executați, iar peste 75% dintre grinzile de coronament și radierul noii construcții sunt deja realizate. Au fost finalizate 15 din cele 19 tronsoane ale noului planșeu, dintre care opt au fost deja post-tensionate, reprezentând aproximativ 70% din lungimea totală a noii structuri”, a precizat Băluță. 

Restricțiile de la Horoscop, ridicate până la începerea școlii

În prezent, constructorul lucrează la etapa a patra a proiectului, în zona restaurantului Horoscop. Potrivit estimărilor, lucrările ar putea să fie finalizate înainte de începerea anului școlar. 

„Constructorul lucrează acum în etapa a 4-a, în zona restaurantului Horoscop, acolo unde mai avem unele restricții de circulație. Constructorul spune că etapa a 4-a va fi gata până la începutul noului an școlar, astfel încât, în septembrie, să ridicăm ultimele restricții de circulație pe care le-am impus la începutul verii”, a conchis Băluță. 

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