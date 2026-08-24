Spectacol aviatic la București. BIAS 2026 aduce avioane de luptă și formații celebre de acrobație. Peste 200 de participanți pe Aeroportul Băneasa

Cea de-a XVI-a ediție a BIAS este dedicată lui Traian Vuia, în anul în care se împlinesc 120 de ani de la primul său zbor cu un aparat autopropulsat. Organizatorii spun că ediția din acest an pune în legătură începuturile aviației românești cu performanțele aeronautice actuale.

Peste 200 de participanți militari și civili

Punctul central al BIAS 2026 este spectacolul aerian, care reunește peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate.

Printre principalele atracții ale BIAS 2026 se numără două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume: Frecce Tricolori, formația oficială a Forțelor Aeriene Italiene, și Turkish Stars, echipa de demonstrație a Forțelor Aeriene Turce.

Frecce Tricolori revine la BIAS după 14 ani și va evolua cu nouă aeronave MB-339. Turkish Stars se întoarce la București după opt ani și va prezenta un program cu aeronave NF-5.

Un alt moment important al programului va fi Rafale Solo Display al Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze, care revine la BIAS după participarea din 2024.

Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei vor participa cu F/A-18 Hornet, iar Forțele Aeriene Germane vor aduce Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado.

La eveniment vor participa și Forțele Aeriene Slovene, cu aeronave Pilatus PC-9, precum și Flying Dragons Team, formația poloneză de parapante motorizate, Iacării Acrobați și pilotul lituanian Jurgis Kairys.

Forțele Aeriene Române deschid spectacolul de sâmbătă

Forțele Aeriene Române deschid spectacolul aerian BIAS 2026, sâmbătă, 29 august, începând cu ora 10:00.

Publicul va putea urmări acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație cu aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și elicoptere IAR-330.

Forțele Aeriene Române vor avea și o prezență amplă în zona de Static Display, unde vor fi expuse F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 și IAR-316B Alouette, aeronava-școală IAK-52, replica Vlaicu II și o machetă la scară 1:1 a avionului IAR-80.

Expoziția va include, de asemenea, elicopterul IAR-317 Airfox, radarul TPS-79R, o instalație HAWK, o instalație M903/PATRIOT, simulatoare de zbor și de trageri cu armamentul de infanterie, precum și o autospecială EOD.

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne va participa cu un elicopter S-70M Black Hawk, într-un exercițiu tactic realizat împreună cu luptătorii SIAS din cadrul Poliției Române.

Hawks of Romania, White Wings și Blue Wings

Aviația sportivă și acrobatică românească va fi reprezentată de Aeroclubul României.

Hawks of Romania va evolua cu aeronave Extra 330SC, iar formația de planoare White Wings va participa cu planoare IAR IS-28B2 Lark.

Blue Wings, echipa de parașutiști a Aeroclubului României, va susține o demonstrație de parașutism după lansarea dintr-o aeronavă Cessna C208 Caravan.

Programul Aeroclubului mai include Solo Fox Display, Escadrila Zlin 526F și evoluții ale aeronavelor ușoare și ultraușoare.

TAROM, Wizz Air, Animawings și HiSky, la BIAS 2026

Aviația comercială va fi reprezentată de TAROM, Wizz Air, Animawings și HiSky.

TAROM va participa cu un Boeing 737, care va realiza o demonstrație aeriană. Wizz Air va fi prezentă atât în programul de zbor, cât și în zona expozițională, iar Animawings va aduce în Static Display un Airbus A220.

Zona de Static Display le va permite spectatorilor să vadă de aproape aeronave civile și militare și să discute cu specialiștii și reprezentanții organizațiilor participante.

Printre aeronavele expuse se va afla și Airbus A400M Atlas al Forțelor Aeriene Germane.

Aviație, istorie și tehnologie în hangarele ROMAERO

Spectacolul va continua la sol, în hangarele H5 și H7 ROMAERO, unde va fi organizată o expoziție de aviație, industrie aeronautică, tehnologie și educație.

Publicul va putea vedea replica la scară 1:1 a aparatului Vuia I, replica avionului Vlaicu II, precum și expoziții ale Muzeului Național al Aviației Române și Muzeului „Dumitru Prunariu”.

Vor fi prezentate și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale, precum și simulatoare de zbor, aeromodele și machete.

În cadrul expoziției va fi prezent și BAC 1-11, primul avion comercial cu reacție produs în România prin programul ROMBAC.

BIAS 2026 va include și întâlniri cu piloții, sesiuni de autografe, activități pentru copii, zone de relaxare, food trucks și alte activități pentru public.

Acces gratuit și linie specială de autobuz

Accesul publicului la BIAS 2026 este gratuit. Organizatorii recomandă utilizarea transportului public, având în vedere traficul estimat în zona Aeroportului Băneasa și numărul limitat de locuri de parcare.

TPBI și STB vor introduce linia specială 737 BIAS, care va face legătura între Piața Victoriei și Aeroportul Băneasa.

Vineri, 28 august, autobuzele vor circula la intervale de 15 minute, între orele 15:00 și 21:45, iar sâmbătă, 29 august, la intervale de 10 minute, între orele 08:00 și 22:30.

Accesul către Aeroportul Băneasa este posibil și cu tramvaiul 5, precum și cu alte linii de transport public care au stații în zonă.