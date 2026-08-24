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Semafoare defecte în 35 de intersecții din Capitală. Ce spun autoritățile

Brigada Rutieră a Poliției Municipiului București (DGPMB), informează, luni, că semafoarele nu funcționează în aproximativ 35 de intersecții din sectoarele 1, 2, 3, 4 și 6.
Semafoare defecte în 35 de intersecții din Capitală. Ce spun autoritățile
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
24 aug. 2026, 16:29, Social
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Potrivit Poliției, acestea fie nu merg deloc din cauza lipsei de alimentare electrică, fie funcționează cu galben intermitent.

Principalele intersecții afectate sunt: Piața Arcul de Triumf și Str. Ficusului – Șos. Aerogării, din Sectorul 1.

Șos. Gării Cățelu – Șos. Pantelimon la limita Sectoarelor 2 și 3, Șos. Pantelimon – Bd. Chișinău în Sectorul 2, precum și Șos. Colentina – Str. Teiul Doamnei, Sector 2.

În Sectorul 4 este afectată: Piața Sudului. În Sectorul 6 semafoarele nu funcționează în Piața Leu, Bd. Iuliu Maniu – Str. Apusului și Șos. Orhideelor – Calea Plevnei.

Poliția Rutieră afirmă că administratorul drumurilor a  fost informat și că acțiunile sunt desfășurate în colaborare cu instituțiile abilitate.

​„În zonele afectate au fost direcționați polițiști rutieri din cadrul Brigăzii Rutiere și ai secțiilor de poliție, alături de polițiști locali, care asigură măsuri de dirijare și fluidizare, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță”, transmite Poliția Rutieră a Municipiului București.

Șoferilor le este recomandat ​să circule cu prudență sporită și să își păstreze calmul, dar și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Poliția recomandă ca șoferii ​să respecte semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulile generale de prioritate, dar și să nu forțeze pătrunderea în intersecțiile aglomerate sau blocate.

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