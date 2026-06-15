Măsuri speciale la protestul profesorilor din București. Ce au transmis jandarmii

Direcția Generală de Jandarmi din București a transmis, luni, că vor fi luate măsuri speciale pentru protestul profesorilor de miercuri.

Între orele 10:00-14:30, vor fi luate „măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la adunarea publică de protest organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație «SPIRU HARET» şi Federația Națională Sindicală «ALMA MATER», au transmis într-un comunicat.

Ce au transmis jandarmii

„Participanții la manifestație, care vor face deplasarea în mod organizat către București

(cu autocare și microbuze), pot folosi ca loc de debarcare Parcarea din Alveola Kiseleff,

stânga-dreapta. Accesul acestora se va face DOAR prin Şos. Pavel D. Kiseleff, dinspre

Arcul de Triumf”, a transmis instituția.

De asemenea, „după debarcare, sub îndrumarea polițiștilor Brigăzii Rutiere, mijloacele de transport se vor deplasa pe traseul: Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei – Parc Izvor.

Parcarea acestora se va face în zona exterioară a Parcului Izvor”. Iar la final, „îmbarcarea participanților se va face din locurile mai sus menționate”.

Pentru participanții care vor veni cu mașinile personale, instituția recomandă „să parcheze în zone special destinate din proximitate, fără a afecta traficul rutier”.

Totodată, „Brigada Rutieră informează că traficul rutier în Piața Victoriei va fi resistematizat în ziua

protestului, prin asigurarea traficului pe două benzi de circulație pe sens, în fața Guvernului

României”.

Accesul e permis doar persoanelor din organizațiile sindicale

Accesul la mainfestație va fi permis „doar persoanelor sau grupurilor de persoane care fac parte din organizațiile sindicale. Astfel, vor fi permise doar sloganuri sindicaliste, iar, în caz contrar, jandarmii vor acorda sprijin organizatorului pentru îndepărtarea persoanelor semnalate de acesta”.

Jandarmii Capitalei recomandă participanților la protest „să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură și să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.”, potrivit comunicatului.

De asemenea, jandarmii recomandă ca persoanele să nu vină cu bagaje sau genți voluminoase.

Jandarmii subliniază că astfel de proteste pot fi organizate doar într-un mod pașnic, „fără niciun fel de arme”.

La locul de desfășurare a manifestației, „Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu organizatorul și participanții la această adunare publică”, potrivit aceluiași comunicat.

Sunt interzise armele de orice fel

Este evidențiat faptul că „este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora”.

Vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor controla persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase.

„Organizarea sau participarea la contramanifestații desfășurate în același timp și în același loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 5.000 de lei”, a conchis comunicatul.