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„Making friendship great again”. Daniel Băluță, întâlnire cu Paolo Zampolli pentru parcul dedicat lui Donald Trump

Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, pentru parteneriate globale s-a întâlnit luni cu primarul Sectorului 4 din București, Daniel Băluță. Cei doi au vorbit despre Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”.
„Making friendship great again”. Daniel Băluță, întâlnire cu Paolo Zampolli pentru parcul dedicat lui Donald Trump
Sursa foto: Instagram
Radu Mocanu
24 aug. 2026, 16:24, Social
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Mesajul transmis de oficialul american

Întâlnirea dintre cei doi a fost făcută publică de oficialul american care a publicat pe Instagram o fotografie cu primarul Băluță. 

„Parcul „Donald Trump” vine la București. Facem prietenia măreață din nou! Sunt onorat să revin în România!!”, se arată în mesajul publicat de Paolo Zampolli. 

Proiectul Parcului „Donald Trump” a fost anunțat încă din luna aprilie de către Daniel Băluță.

Parcul va fi o extindere a parcului Tudor Arghezi și va fi construit cu ocazia aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență și consolidarea relațiilor dintre comunitățile română și americană. 

Educație, tehnologie și simboluri americane

Pe patru iulie, Băluță a făcut public  viitorul proiect.

Edilul a spus că arhitecții au conceput „un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc”. Scopul noul spațiu este ca cei mici să se joace și să petreacă timp cu familiile, dar în același timp să descopere „repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”, prezenta Daniel Băluță. 

Reacția Statelor Unite

Inițiativa a atras laudele oficialilor americani, în special ale lui Zampolli.

Tocmai am primit un mesaj text de la prietenul meu, primarul Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București. I-am spus: Sunați-mă, sunați-mă. M-a sunat și mi-a spus: Paolo, avem gata randările pentru parcul SUA și vom începe construcția la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Vă rog să veniți! Încă o dată, o promisiune îndeplinită. În doar 20 de minute, am obținut angajamentul pentru un parc de 42.000 de metri pătrați dedicat sărbătoririi zilei de naștere a Statelor Unite ale Americii.  Împreună, steagurile american și românesc stau ca simboluri ale parteneriatului durabil dintre cele două națiuni ale noastre”, a spus trimisul american la începutul lunii iulie. 

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