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Misiune medicală cu un avion militar: un pacient cu arsuri, transportat din România la un spital din Belgia

Forțele Aeriene Române au executat luni o misiune de transport aerian umanitar pentru transferul unui pacient cu arsuri la un spital din Belgia. Zborul a fost efectuat cu un C-27J Spartan al Bazei 90 Transport Aerian, pe ruta Otopeni - Craiova - Charleroi.
Misiune medicală cu un avion militar: un pacient cu arsuri, transportat din România la un spital din Belgia
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Luiza Moldovan
24 aug. 2026, 18:06, Social
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Un pacient cu arsuri a fost transferat în Belgia pentru tratament, cu o aeronavă militară C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, potrivit unei comunicări a Bazei 90 Transport Aerian Otopeni.

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Misiunea umanitară a avut loc luni, pe ruta Otopeni – Craiova – Charleroi – Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Pacientul a fost transportat la Grand Hôpital de Charleroi, unde urmează să primească îngrijiri medicale specializate.

Pacientul a beneficiat de asistență medicală pe durata zborului

Pe durata zborului, pacientul a beneficiat de asistență medicală specializată pentru transport aerian.

Echipajul medical a fost format din personal MEDEVAC al Bazei 90 Transport Aerian, coordonat de căpitanul medic militar Vlad Nacu, alături de o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență București.

„Misiune pentru Viață!”

Aeronava C-27J Spartan aparține Bazei 90 Transport Aerian din Otopeni, iar misiunea a fost realizată cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale și cu sprijinul Forțelor Aeriene Române.

„Misiune pentru Viață!”, au transmis reprezentanții Bazei 90 Transport Aerian într-o postare pe Facebook, în care au prezentat operațiunea de transfer medical.

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