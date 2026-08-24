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Presa italiană: Alarmă aeriană la Kiev, Costa și Stubb au fost evacuați într-un adăpost

Luni seara, La Kiev a fost declanșată o alertă aeriană. Președintele Consiliului European, António Costa și liderul finlandez Alexander Stubb se aflau în capitala Ucrainei în acele momente.
Presa italiană: Alarmă aeriană la Kiev, Costa și Stubb au fost evacuați într-un adăpost
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
24 aug. 2026, 23:23, Social
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Jurnaliștii publicației italiene ANSA se aflau la fața locului în momentul declanșării alertei.

Potrivit publicației citate, cei doi lideri au fost evacuați într-un adăpost.

Într-o serie de mesaje oficiale publicate pe Telegram, Administrația Municipală de Stat din Kiev a raportat, la ora 21:23, ora României, declanșarea unei alerte de raid aerian în Kiev. 

„ATENȚIE! S-a declanșat alarma aeriană în Kiev! Vă rugăm pe toți să vă îndreptați de urgență către adăposturile de protecție civilă!”, nota autoritatea. 

20 de minute mai târziu, autoritatea anunța că alarma aeriană a încetat. Cu toate acestea, cetățenii erau sfătuiți să fie vigilenți.

„Sirena de alarmă aeriană a încetat! Vă rugăm să urmăriți în continuare informațiile și să vă întoarceți la adăpost dacă sirena sună din nou”, se arată în anunțul publicat de Administrația Municipală de Stat din Kiev.

Zeci de lideri europeni s-au aflat luni, la Kiev, cu prilejul Summitului Coaliției de Voință, al ceremoniilor organizate de Ziua Independenței Ucrainei, dar și al Summitului Primelor Doamne și Domni – eveniment la care a participat chiar și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a premierului Nicușor Dan.

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