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Reuniunea „Coaliției de Voință” de Ziua Independenței Ucrainei. Nicușor Dan: Am reafirmat sprijinul și am discutat despre incidentele cu drone

De Ziua Independenței Ucrainei, președintele României, Nicușor Dan, a participat la o întâlnire a „Coaliției de Voință”. În cadrul reuniunii, a fost reafirmat sprijinul total pentru Ucraina și au fost abordate teme de securitate la granița NATO și în regiunea Mării Negre.
Reuniunea „Coaliției de Voință” de Ziua Independenței Ucrainei. Nicușor Dan: Am reafirmat sprijinul și am discutat despre incidentele cu drone
Mihai Pop / Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 aug. 2026, 17:33, Politic
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„Astăzi, marcând Ziua Independenței Ucrainei, am avut o reuniune constructivă a Coaliției de Voință. A fost un moment oportun pentru a reafirma sprijinul nostru deplin pentru Ucraina și am continuat discuțiile privind finalizarea unui cadru solid de garanții de securitate”, se arată în mesajul publicat pe X de șeful statului. 

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și riscurile de securitate ce vizează statele aliate, precum creșterea numărului de incidente cu drone înregistrate la granița cu NATO, activitățile hibride desfășurate de Federația Rusă și securitatea navigației pe Marea Neagră. 

„Am abordat, de asemenea, numărul tot mai mare de incidente cu drone la frontierele NATO și alte activități hibride desfășurate de Rusia, precum și necesitatea de a asigura securitatea navigației și a rutelor comerciale în Marea Neagră”, a notat Nicușor Dan. 

În cadrul mesajului, președintele a condamnat ferm cele mai recente atacuri lansate de Rusia împotriva populației civile din Ucraina. 

Atacurile au fost calificate drept: „Un act de iresponsabilitate și cruzime”, de către liderul de la București. 

„Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, România transmite cele mai calde felicitări, împreună cu urări de pace, securitate și prosperitate. Astăzi, onorăm curajul extraordinar și reziliența eroică a poporului ucrainean în apărarea valorilor noastre comune și a libertății”, a mai transmis Nicușor Dan, în cursul zilei de luni. 

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