Victor Ponta, acuzații dure. Fostul premier spune că statul român „nu mai funcționează”: „A fost virusat de Weber, de Ursula, de ăștia care au simțit slăbiciunea noastră”

„Cu bune și cu rele, noi am avut un stat român care a funcționat. Repet, mai bine sau mai rău. Nu mai avem acum un stat român. Să fie foarte clar. Statul român a fost virusat de Weber, de Ursula, de ăștia care au simțit slăbiciunea noastră”, a spus Victor Ponta, marți, la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul.

Atac la Dominic Fritz

Fostul premier a susținut că situația lui Dominic Fritz este relevantă pentru modul în care funcționează în prezent instituțiile statului.

„Iar cazul Fritz este un caz foarte important pentru România. (…) Fritz zice așa: mă doare undeva de hotărâri judecătorești, mă doare undeva de Curtea Constituțională, mă doare undeva de Parlament. Eu îl am pe Manfred cu mine”, a afirmat Ponta.

Declarațiile vin în contextul în care președintele PPE, Manfred Weber, și lidera Renew Europe, Valérie Hayer, au cerut Comisiei Europene să blocheze o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR dacă România merge mai departe cu modificările Legii integrității care îl afectează pe Dominic Fritz.

Ponta a criticat intervenția liderilor europeni.

„Nu există în Germania lui Weber și a Ursulei niciun singur politician condamnat de instanță care e în funcție. Nu există în Europa nicio țară care își permite să spună despre Curtea Constituțională a Germaniei că e CDU sau e SPD”, a spus fostul premier.

„Nu mai funcționează statul. Toate mecanismele sunt oprite”

El a reluat apoi ideea că instituțiile statului sunt blocate și că situația se agravează.

„Nu mai funcționează statul. Nu mai funcționează deloc. Toate mecanismele sunt oprite. (…) Sunt oprite toate”, a afirmat Victor Ponta.

„Oricine vine premier, că vine Grindeanu, Nazare, Tomac, în fiecare zi este mai greu. Adică gradul de distrugere al mecanismelor publice avansează în fiecare zi”, a mai spus Ponta.