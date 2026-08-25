Prima pagină » Politic » Victor Ponta, acuzații dure. Fostul premier spune că statul român „nu mai funcționează”: „A fost virusat de Weber, de Ursula, de ăștia care au simțit slăbiciunea noastră”

Victor Ponta, acuzații dure. Fostul premier spune că statul român „nu mai funcționează”: „A fost virusat de Weber, de Ursula, de ăștia care au simțit slăbiciunea noastră”

Victor Ponta a declarat marți, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, că statul român „nu mai funcționează” și că mecanismele instituționale sunt tot mai slăbite.
Reacția lui Băsescu la eșecul Legii salarizării: Ne-am dovedit neputința administrativă
Reacția lui Băsescu la eșecul Legii salarizării: Ne-am dovedit neputința administrativă
MAE, precizări după inundațiile severe din Nepal: Nu există informații despre români afectați
MAE, precizări după inundațiile severe din Nepal: Nu există informații despre români afectați
Cetățean străin, găsit ascuns într-o semiremorcă încărcată cu bare de aluminiu, la Giurgiu
Cetățean străin, găsit ascuns într-o semiremorcă încărcată cu bare de aluminiu, la Giurgiu
Ce se întâmplă cu aleșii locali care și-au dat demisia de teama incompatibilității. Explicațiile lui Cseke Attila
Ce se întâmplă cu aleșii locali care și-au dat demisia de teama incompatibilității. Explicațiile lui Cseke Attila
Bolojan, despre prelungirea CASS-ului pentru pensii: Măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute
Bolojan, despre prelungirea CASS-ului pentru pensii: Măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute
Iulian Moşneagu
25 aug. 2026, 16:28, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Cu bune și cu rele, noi am avut un stat român care a funcționat. Repet, mai bine sau mai rău. Nu mai avem acum un stat român. Să fie foarte clar. Statul român a fost virusat de Weber, de Ursula, de ăștia care au simțit slăbiciunea noastră”, a spus Victor Ponta, marți, la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul.

Atac la Dominic Fritz

Fostul premier a susținut că situația lui Dominic Fritz este relevantă pentru modul în care funcționează în prezent instituțiile statului.

„Iar cazul Fritz este un caz foarte important pentru România. (…) Fritz zice așa: mă doare undeva de hotărâri judecătorești, mă doare undeva de Curtea Constituțională, mă doare undeva de Parlament. Eu îl am pe Manfred cu mine”, a afirmat Ponta.

Declarațiile vin în contextul în care președintele PPE, Manfred Weber, și lidera Renew Europe, Valérie Hayer, au cerut Comisiei Europene să blocheze o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR dacă România merge mai departe cu modificările Legii integrității care îl afectează pe Dominic Fritz.

Ponta a criticat intervenția liderilor europeni.

„Nu există în Germania lui Weber și a Ursulei niciun singur politician condamnat de instanță care e în funcție. Nu există în Europa nicio țară care își permite să spună despre Curtea Constituțională a Germaniei că e CDU sau e SPD”, a spus fostul premier.

„Nu mai funcționează statul. Toate mecanismele sunt oprite”

El a reluat apoi ideea că instituțiile statului sunt blocate și că situația se agravează.

„Nu mai funcționează statul. Nu mai funcționează deloc. Toate mecanismele sunt oprite. (…) Sunt oprite toate”, a afirmat Victor Ponta.

„Oricine vine premier, că vine Grindeanu, Nazare, Tomac, în fiecare zi este mai greu. Adică gradul de distrugere al mecanismelor publice avansează în fiecare zi”, a mai spus Ponta.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia