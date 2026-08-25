Seceta și căldura lovesc agricultura Europei. Comisia Europeană avertizează asupra culturilor și furajelor, inclusiv în România

Condițiile meteorologice extreme din ultimele două luni afectează foarte tare agricultura din Europa. Căldura extremă și precipitațiile puține pun presiune pe culturile de vară și pe aprovizionarea cu furaje, potrivit Comisiei Europene, iar cele mai grave efecte sunt raportate în mai multe țări din Europa de Vest și Centrală, inclusiv în vestul României.

Potrivit celui mai recent buletin MARS al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, situația este complicată în Franța, sudul Germaniei, nordul și centrul Italiei, Austria, Cehia, Slovacia și Ungaria.

Temperaturile ridicate, împreună cu lipsa ploilor, „au afectat culturile, iar disponibilitatea limitată a apei pentru irigare a intensificat și mai mult stresul în câteva regiuni”.

Probleme sunt raportate și în țările Benelux, Slovenia și Croația, „unde condițiile de căldură și de secetă au redus așteptările privind randamentul culturilor de vară, în special la porumb”.

O altă problemă importantă este disponibilitatea furajelor. În mai multe zone din Europa de Vest și Centrală, căldura și seceta au redus suprafețele de pășune și cantitatea de biomasă pentru animale.

Comisia Europeană precizează că aceste reacții arată cât de sensibilă este agricultura în fața schimbărilor climatice, adăugând că fermierii trebuie sprijiniți pentru a face față perioadei de secetă și căldură.

Comisarul european pentru agricultură și sectorul alimentar, Christophe Hansen, a explicat că situația este dificilă pentru fermierii din întreaga Uniune Europeană.

„Vara aceasta a fost deosebit de dificilă pentru fermierii din întreaga UE. Seceta și căldura extremă exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra culturilor, a furajelor, a animalelor și a veniturilor fermierilor. Monitorizăm îndeaproape și în mod activ evoluțiile, obținând direct de pe teren informații privind impactul”, a declarat Christophe Hansen.

El a spus că „evenimentele ne reamintesc faptul că trebuie să ne pregătim pentru un viitor în care condițiile meteorologice extreme devin mai frecvente”, avertizând că fermierii europeni trebuie sprijiniți „ca agricultura europeană să fie mai rezilientă în viitor”.

Ce măsuri pregătește Uniunea Europeană

Comisia Europeană spune că Politica Agricolă Comună (PAC) joacă un rol important „pentru ca agricultura să devină mai rezilientă și mai bine adaptată la schimbările climatice”.

Prin fondurile europene sunt susținute investiții în sisteme de irigații mai performante, tehnologii pentru economisirea apei și infrastructură adaptată noilor condiții climatice. Sunt încurajate metodele de „gestionare a apei și, de asemenea, culturile mai reziliente la schimbările climatice”.

Buletinul MARS este publicat lunar de Centrul Comun de Cercetare și este folosit de Comisia Europeană pentru monitorizarea situației agricole din statele membre.