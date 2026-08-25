Recrutări forțate în Rusia care se pregătește de campania de iarnă împotriva Ucrainei | Dar bărbații ruși nu au chef să ducă războiul altora

Moscova se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a-și alimenta efectivele militare, în timp ce apar relatări despre metode agresive de recrutare și despre pregătirea unei posibile noi mobilizări, potrivit AlJazeera.

Temerile privind o nouă mobilizare militară în Rusia se intensifică pe fondul războiului prelungit din Ucraina și al unor relatări despre metode coercitive folosite pentru recrutarea bărbaților eligibili pentru serviciul militar.

Criteriile de recrutare au devenit mai laxe și nu mai țin cont de certificate medicale

Unul dintre cei care se tem că ar putea fi recrutați este Sasha, un tânăr de 26 de ani din Orenburg, care, din cauza problemelor de sănătate, deține un act de identitate militară de categoria V.

În condiții normale, acest statut îl face neeligibil pentru serviciul militar.

Războiul, însă, a schimbat perspectiva asupra riscului de recrutare.

Sasha spune că, încă din 2022, s-a gândit să părăsească Rusia și să treacă în Kazahstan.

În cele din urmă, a renunțat la plan, după ce a cunoscut-o pe actuala sa parteneră. În ultimul an, însă, cei doi au ajuns să se teamă tot mai mult de o eventuală mobilizare.

„De la mijlocul anului 2025, eu și prietena mea ne confruntăm cu un declin sever al sănătății mintale”, a declarat Sasha. El spune că merge la psihiatru și ia antidepresive și că evită să iasă singur din casă.

Pentru a se proteja de eventuale agresiuni, poartă asupra sa spray cu piper.

Bătuți și amenințați la poliție ca să intre în armată

Îngrijorările sale au crescut după apariția, începând din iunie, a unor relatări despre presupuse tentative de recrutare forțată în Penza, oraș situat la aproximativ 625 de kilometri sud-est de Moscova.

Imagini distribuite pe rețelele sociale ar fi surprins persoane îmbrăcate în civil care încearcă să oblige bărbați de vârstă militară să urce în vehicule pentru a fi transportați la centrele de recrutare. În unele dintre imagini, femei încearcă să intervină și plâng.

Potrivit relatărilor, unii potențiali recruți ar fi fost chemați la secții de poliție sub pretexte birocratice și ulterior bătuți sau amenințați pentru a accepta semnarea unor contracte militare.

Printre amenințările invocate se numără chiar și posibilitatea de a li se „planta” droguri și de a fi condamnați la închisoare.

Autoritățile neagă, dar imaginile de pe internet, filmate de oameni reali, spun altceva

Autoritățile locale au respins aceste acuzații.

Oficialii susțin că sunt vizați doar bărbați care încearcă să evite recrutarea și care au fost deja mobilizați.

În același timp, locuitorii care au distribuit imagini cu presupusele raiduri au fost acuzați de răspândirea dezinformării.

Mihail Liberov, reprezentant al Mișcării Obiectorilor de Conștiință, afirmă că recrutorii urmăresc persoane despre care consideră că sunt vulnerabile la presiuni, înșelăciune sau șantaj.

Printre acestea s-ar afla persoane cu dependențe, probleme psihice, datorii importante sau migranți care nu vorbesc bine limba rusă și se tem de deportare.

Oleg Ignatov, analist senior pentru Rusia la International Crisis Group, consideră însă că incidentele din Penza ar putea reprezenta mai degrabă cazuri izolate, în care autoritățile locale încearcă să-și atingă obiectivele de recrutare, decât dovada unei campanii coercitive coordonate la nivel național.

Rusia are nevoie de noi soldați

Relatările despre recrutări apar într-un moment în care se intensifică speculațiile privind o nouă mobilizare și o posibilă ofensivă rusă în Ucraina în această iarnă.

În septembrie 2022, Vladimir Putin a semnat decretul pentru o mobilizare parțială.

Mii de bărbați au părăsit atunci Rusia pentru a evita recrutarea, iar operațiunea s-a încheiat efectiv aproximativ două luni mai târziu.

De atunci, Moscova și-a completat efectivele prin recrutarea de prizonieri și prin oferirea unor plăți considerabile celor care acceptă contracte militare.

Recrutările sunt direct proporționale cu pierderile de pe front

Potrivit unor informații citate în material, însă, numărul voluntarilor care semnează astfel de contracte a scăzut semnificativ până la sfârșitul anului 2025.

Presiunea asupra recrutării este amplificată și de pierderile suferite pe front.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale estimează că aproximativ 450.000 de militari ruși au murit de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Rusia nu publică un bilanț oficial actualizat al propriilor victime.

Liberov consideră că războiul prelungit, numărul mare de morți și dificultățile economice îi fac pe ruși tot mai puțin dispuși să se alăture armatei.

Kremlinul neagă, dar zvonurile privind mobilizarea continuă

În această vară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia pregătește în secret o mobilizare pe scară largă. Afirmația a fost urmată de relatări similare în presa independentă rusă.

În iunie, parlamentarul Andrey Gurulev, membru al partidului Rusia Unită, a afirmat pe Telegram că există discuții active, inclusiv la nivel înalt, privind necesitatea unei noi mobilizări de amploare.

În același timp, o mobilizare masivă ar presupune costuri importante pentru Rusia și ar putea accentua problemele deja existente în ceea ce privește pregătirea militară.

„Problemele Rusiei în acest moment sunt mai puțin legate de cantitate, cât mai mult de calitatea contractorilor”, a spus Ignatov.

Potrivit acestuia, armata rusă are nevoie de militari capabili să opereze drone și sisteme moderne de război, iar deficitul de specialiști instruiți reprezintă o problemă importantă.

„Nu voi sacrifica viața pentru dorințele altcuiva”

Un alt rus intervievat, Vladimir, în vârstă de 35 de ani, din Ulan-Ude, spune că se pregătește pentru posibilitatea recrutării. Fost recrut, acesta afirmă că se opune în general războiului și că, în cazul unei escaladări, va solicita serviciu civil alternativ.

Constituția Rusiei permite solicitarea unui astfel de serviciu atunci când convingerile unei persoane contrazic serviciul militar. În funcție de locul de muncă, serviciul alternativ poate dura între 18 și 21 de luni.

Pentru Sasha, însă, perspectiva unei noi mobilizări rămâne una profund personală.

„Trăiesc o singură dată. Nu voi sacrifica viața pentru dorințele altcuiva și voi lupta până la capăt”, a spus el.

„Viața umană este neprețuită și trebuie să te agăți de ea până la sfârșit.”

În condițiile în care războiul continuă, decretul de mobilizare din 2022 rămâne în vigoare, iar Rusia are în continuare nevoie de efective suplimentare, posibilitatea unei noi mobilizări rămâne un subiect de îngrijorare atât pentru societatea rusă, cât și pentru Ucraina.