Proprietarul OnlyFans a luat peste 700 de milioane de dolari chiar înainte să moară de cancer | Compania generează profituri uriașe cu doar 47 de angajați

OnlyFans continuă să producă sume impresionante, iar cifrele din ultimul raport financiar al companiei scot la iveală dimensiunea afacerii construite în jurul platformei de conținut pe bază de abonament.

Fenix International Ltd, compania britanică ce deține OnlyFans, a raportat un profit înainte de impozitare de 714 milioane de dolari pentru anul încheiat la 30 noiembrie 2025, în creștere cu aproximativ 5% față de anul precedent.

În același timp, compania a plătit dividende de 535 de milioane de dolari pentru acel an. Alte dividende, în valoare totală de 174 de milioane de dolari, au fost distribuite între 30 noiembrie 2025 și 26 martie 2026.

Ce s-a întâmplat cu Only Fans după moartea proprietarului

O mare parte din această sumă a ajuns la Leonid Radvinsky, omul de afaceri care a cumpărat OnlyFans în 2018 și care a transformat platforma într-una dintre cele mai cunoscute afaceri online pentru adulți.

Radvinsky a murit pe 23 martie 2026, la vârsta de 43 de ani, după ce s-a îmbolnăvit de cancer.

Compania este deținută acum de văduva sa, Yekaterina „Katie” Chudnovsky.

OnlyFans face sute de milioane cu o echipă minusculă

Una dintre cele mai surprinzătoare cifre din raportul financiar este numărul de angajați.

OnlyFans are doar 47 de angajați, în ciuda profitului de sute de milioane de dolari și a unei baze globale uriașe de utilizatori.

Prin comparație, Marks & Spencer, unul dintre marii retaileri britanici, are peste 65.000 de angajați și a raportat anul trecut un profit de aproximativ 671 de milioane de lire sterline.

Modelul de business al OnlyFans explică în parte această diferență

Platforma nu produce ea însăși cea mai mare parte a conținutului, ci oferă infrastructura prin care creatorii pot încasa bani direct de la abonați.

OnlyFans păstrează 20% din plățile efectuate pe platformă, în timp ce creatorii primesc restul.

În 2025, platforma avea aproximativ 132 de milioane de abonați plătitori și 2,5 milioane de creatori activi.

Cum a ajuns OnlyFans atât de profitabil

Platforma a devenit extrem de populară în timpul pandemiei de COVID-19, când restricțiile au accelerat consumul de conținut online și au determinat numeroși creatori să caute noi modalități de a-și monetiza audiența.

OnlyFans oferă abonamente, transmisiuni live, mesaje directe și posibilitatea ca utilizatorii să solicite fotografii sau videoclipuri personalizate.

Deși găzduiește și conținut despre fitness, gătit sau alte domenii, platforma este cunoscută în primul rând pentru conținutul destinat adulților.

Peste 30 de miliarde de dolari plătiți creatorilor de conținut

Succesul financiar al companiei l-a propulsat pe Radvinsky în rândul miliardarilor incluși de Forbes, la doar câțiva ani după ce a preluat OnlyFans.

Potrivit conducerii companiei, OnlyFans a plătit creatorilor peste 30 de miliarde de dolari de la lansarea platformei, în urmă cu aproximativ un deceniu.

„OnlyFans oferă oportunități reale oamenilor reali prin crearea unui spațiu sigur și reglementat, unde oamenii își pot monetiza conținutul cu ajutorul unei baze globale de fani”, a declarat Keily Blair, directorul executiv al companiei.

Succesul financiar vine și cu scandaluri

În paralel cu explozia platformei, OnlyFans a intrat în atenția autorităților de reglementare din cauza conținutului pentru adulți și a măsurilor de protecție a minorilor.

În 2024, autoritățile britanice au investigat dacă persoane sub 18 ani puteau accesa materiale pornografice pe platformă.

Ancheta a fost ulterior închisă, însă Ofcom a amendat compania cu aproximativ 1,05 milioane de lire sterline pentru că nu a furnizat informații exacte privind măsurile de verificare a vârstei utilizatorilor.

600 de milioane de lire sterline, impozit către economia britanică

Un documentar recent a adus, de asemenea, în atenție acuzații privind exploatarea, constrângerea și violența îndreptate împotriva unor creatori de pe platformă.

Reprezentanții OnlyFans resping imaginea unei platforme care promite îmbogățirea rapidă și susțin că serviciul oferă creatorilor un spațiu reglementat pentru a-și monetiza conținutul.

Compania afirmă că a contribuit semnificativ și la economia britanică, plătind peste 600 de milioane de lire sterline în impozite pe profit din 2016 până în prezent.

Cifrele financiare arată însă și dimensiunea neobișnuită a afacerii: sute de milioane de dolari profit, miliarde plătite creatorilor și peste o sută de milioane de abonați, toate gestionate de o companie care are mai puțin de 50 de angajați.