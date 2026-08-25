Un artist cunoscut pentru sculpturile satirice dedicate lui Mao Zedong, condamnat la închisoare pentru defăimarea „eroilor și martirilor”

Artistul disident chinez Gao Zhen, cunoscut pentru sculpturile sale satirice dedicate fostului lider Mao Zedong, a fost condamnat marți, de un tribunal chinez, la trei ani de închisoare pentru „defăimarea eroilor și martirilor naționali”.

Anunțul a fost făcut de către soția acestuia și de o organizație pentru drepturile omului, potrivit Reuters.

„Suntem revoltați. De când am aflat de verdict, nu mi-am revenit… Este devastator”, a spus ea, adăugând că Gao Zhen intenționează să facă apel.

Un reprezentant al grupului „Chinese Human Rights Defenders”, care își desfășoară activitatea în afara țării, a cerut eliberarea acestuia.

„Instanța l-a condamnat acum la trei ani… pentru opere de artă pe care le-a realizat încă din 2005, cu aproximativ 16 ani înainte ca legea în temeiul căreia a fost acuzat să existe măcar. Singurul rezultat care respectă drepturile lui Gao Zhen este eliberarea sa imediată și necondiționată”, a subliniat reprezentantul organizației, mai notează Reuters.

Disidentul chinez, stabilit în New York, a fost reținut în urmă cu doi ani în timpul unei vizite în China și a fost judecat la începutul acestui an într-un proces de o zi.

Sculpturi satirice dedicate lui Mao Zedong

Potrivit Reuters, Gao Zhen și fratele său au realizat mai multe sculpturi ale lui Mao Zedong care criticau Revoluția Culturală din 1966-1976, o perioadă de tulburări sociale și persecuții politice pe scară largă în China.

Una dintre cele mai faimoase lucrări este „Miss Mao”, în care Mao este reprezentat cu trăsături tulburătoare, precum nasul lui Pinocchio și sâni, și „Vina lui Mao”, o statuie din bronz a fostului lider, care îl prezintă îngenuncheat și plin de remușcări.

Gao a fost acuzat în temeiul „Legii privind protecția eroilor și a martirilor” din China, care a intrat în vigoare în 2018 și a fost înăsprită în 2021. Anterior, legea a fost folosită pentru a-i urmări penal pe cei acuzați că au insultat membri ai armatei care au murit în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, precum și personalități istorice.